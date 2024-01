A- A+

Guerra Coreia do Norte forneceu mísseis para Rússia atacar Ucrânia, diz governo dos EUA Recentemente, Rússia e Ucrânia anunciaram uma troca de centenas de prisioneiros de guerra

A Rússia usou mísseis fornecidos pela Coreia do Norte para atacar a Ucrânia, afirmou, nesta quinta-feira (4), o governo americano, que denunciou uma "escalada consequente e preocupante" do apoio de Pyongyang a Moscou para a invasão do país vizinho.

"Nossa informação indica que a Coreia do Norte proporcionou recentemente à Rússia sistemas de lançamento de mísseis balísticos e vários mísseis balísticos", alguns dos quais foram usados posteriormente, em 30 de dezembro e novamente em 2 de janeiro, para realizar ataques contra a Ucrânia, informou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby.

Nesta quarta-feira, Rússia e Ucrânia anunciaram uma troca de centenas de prisioneiros de guerra, algo que não acontecia havia meses — a última vez foi em agosto, de acordo com a imprensa ucraniana. Segundo Kiev e Moscou, o acordo foi alcançado após mediação dos Emirados Árabes Unidos, parceiro importante do governo russo em várias questões humanitárias, econômicas e energéticas. Por meses, o governo ucraniano acusou Moscou de minar as negociações para a troca de prisioneiros.

Veja também

8 de janeiro "Gravíssimo e inaceitável", diz ministro sobre plano para matar Moraes