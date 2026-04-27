Coreia do Norte inaugura monumento em homenagem aos soldados mortos na guerra Rússia e Ucrânia
Líder norte-coreano prestou homenagem ao "valor incomparável, grande heroísmo, espírito de luta indomável e nobre sacrifício" dos soldados, segundo a KCNA
O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, inaugurou um monumento em homenagem aos soldados do país que morreram nas operações de apoio à Rússia no conflito contra a Ucrânia e prometeu ajudar Moscou a alcançar a vitória em sua guerra "sagrada", informou a imprensa oficial.
O ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, comparou o evento em Pyongyang, onde se reuniu com Kim, segundo a agência estatal norte-coreana de notícias KCNA.
Kim, Belousov e o presidente do Parlamento russo, Viatcheslav Volodin, compareceram à inauguração do memorial aos soldados norte-coreanos mortos na Ucrânia.
O líder norte-coreano prestou homenagem ao "valor incomparável, grande heroísmo, espírito de luta indomável e nobre sacrifício" dos soldados, segundo a KCNA.
A inauguração incluiu um concerto, uma apresentação de fogos de artifício e um sobrevoo da Força Aérea, informou a KCNA.
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A Coreia do Norte envia mísseis, munições e milhares de soldados para apoiar a Rússia na Ucrânia. Analistas afirmaram que Moscou concedeu, em troca, ajuda financeira, tecnologia militar, alimentos e energia ao aliado.
Kim disse a Belousov que seu país “sempre apoiará plenamente a política da Federação Russa na defesa de sua soberania nacional, integridade territorial e interesses de segurança”, segundo a KCNA.
Ele expressou a "crença de que o exército e o povo russo, sem dúvida, alcançarão uma vitória na guerra sagrada justa".
Os serviços de inteligência da Coreia do Sul calculam que quase 2.000 soldados norte-coreanos morreram na guerra da Ucrânia.