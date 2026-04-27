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Homenagem Coreia do Norte inaugura monumento em homenagem aos soldados mortos na guerra Rússia e Ucrânia Líder norte-coreano prestou homenagem ao "valor incomparável, grande heroísmo, espírito de luta indomável e nobre sacrifício" dos soldados, segundo a KCNA

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, inaugurou um monumento em homenagem aos soldados do país que morreram nas operações de apoio à Rússia no conflito contra a Ucrânia e prometeu ajudar Moscou a alcançar a vitória em sua guerra "sagrada", informou a imprensa oficial.

O ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, comparou o evento em Pyongyang, onde se reuniu com Kim, segundo a agência estatal norte-coreana de notícias KCNA.

Kim, Belousov e o presidente do Parlamento russo, Viatcheslav Volodin, compareceram à inauguração do memorial aos soldados norte-coreanos mortos na Ucrânia.

O líder norte-coreano prestou homenagem ao "valor incomparável, grande heroísmo, espírito de luta indomável e nobre sacrifício" dos soldados, segundo a KCNA.

A inauguração incluiu um concerto, uma apresentação de fogos de artifício e um sobrevoo da Força Aérea, informou a KCNA.

A Coreia do Norte envia mísseis, munições e milhares de soldados para apoiar a Rússia na Ucrânia. Analistas afirmaram que Moscou concedeu, em troca, ajuda financeira, tecnologia militar, alimentos e energia ao aliado.

Kim disse a Belousov que seu país “sempre apoiará plenamente a política da Federação Russa na defesa de sua soberania nacional, integridade territorial e interesses de segurança”, segundo a KCNA.

Ele expressou a "crença de que o exército e o povo russo, sem dúvida, alcançarão uma vitória na guerra sagrada justa".

Os serviços de inteligência da Coreia do Sul calculam que quase 2.000 soldados norte-coreanos morreram na guerra da Ucrânia.

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