Coreia do Norte incorpora status de potência nuclear na Constituição

A Coreia do Norte incorporou à sua Constituição o status de potência nuclear, reportou nesta quinta-feira (noite de quarta no Brasil) a agência oficial de notícias KCNA.

"A política de construção de uma força nuclear da RPDC (República Popular Democrática da Coreia) foi estabelecida de forma permanente como lei básica do Estado, que ninguém pode burlar por nenhum meio", disse o líder norte-coreano, Kim Jong-un, durante uma reunião da Assembleia Popular do país, realizada na terça e na quarta-feira, segundo a KCNA.

A medida surge um dia depois do representante da Coreia do Norte na ONU, Kim Song, declarar que a Península Coreana corre risco iminente de uma guerra nuclear e acusar os Estados Unidos de cometerem "atos imprudentes" que levaram à escalada da tensão na região.

— A responsabilidade recai também sobre as forças dominantes da República da Coreia [Coreia do Sul], que pretendem impor o flagelo de uma guerra nuclear contra a [nossa] nação — disse o representante do regime de Kim Jong-un.

A Coreia do Norte realizou um número recorde de testes de armas este ano, durante o qual cresceram as especulações sobre um teste nuclear que seria o sétimo de sua história e o primeiro desde 2017. Isso também aumentou as tensões com a Coreia do Sul e os Estados Unidos, que intensificaram os exercícios militares conjuntos na área.

Os laços diplomáticos entre as Coreias estão paralisados e a possibilidade de negociar a desnuclearização da Península parece pequena.

Há um ano, a Assembleia Popular aprovou uma lei declarando a Coreia do Norte uma potência nuclear e Kim disse que esse status era "irreversível". A legislação também permitia o uso preventivo de tais armas. Agora, o órgão legislativo controlado pela elite do poder norte-coreano dá um passo adiante e inscreve esse status na própria Constituição.

— É um evento histórico que proporciona um poderoso recurso político para fortalecer enormemente as capacidades de defesa nacional — disse Kim, de acordo com a KCNA.

