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Ásia Coreia do Norte lança mísseis balísticos, afirma Exército sul-coreano Nesta quinta-feira (20), o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Ahn Gyu-back, elevou a estimativa para entre 80 e 120 armas nucleares

A Coreia do Norte lançou nesta quinta-feira (20) vários mísseis balísticos de curto alcance, informou o Exército da Coreia do Sul, poucas horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que se reunirá este ano com o líder Kim Jong Un.

Na quarta-feira (19), Trump disse a jornalistas na Casa Branca que se encontrará com Kim em uma tentativa de reativar o vínculo que, afirma, estabeleceu durante seu primeiro mandato com o líder da Coreia do Norte, um país hermético que possui armas nucleares.

Horas mais tarde, o Estado-Maior Conjunto de Seul informou à AFP que a Coreia do Norte lançou pelo menos um "projétil não identificado", sem revelar mais detalhes.

Posteriormente, um funcionário do Estado-Maior afirmou à AFP que foram lançados "quase 10 mísseis balísticos de curto alcance a partir da região de Pyongyang".

Trump afirmou na quarta-feira (19) que era importante ter uma boa relação com Kim Jong Un e fez uma avaliação incomumente específica de que Pyongyang tem 57 armas nucleares "muito potentes".

Nesta quinta-feira (20), o ministro da Defesa sul-coreano elevou a estimativa para entre 80 e 120 armas nucleares.

O súbito interesse de Trump por Kim e a redução dos exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul deixaram os aliados asiáticos de Washington em alerta.

Também provocaram especulações de que o republicano busca uma vitória em política externa, enquanto a guerra contra o Irã permanece estagnada.

A influente irmã de Kim Jong Un afirmou na quarta-feira que não sabia nada sobre a suposta comunicação entre seu irmão e Trump.

Kim Yo Jong declarou, no entanto, que o líder norte-coreano ainda guarda "boas lembranças e uma boa impressão" de Trump e que a relação entre os dois continua sendo "excelente".

As Forças Armadas de Seul informaram na quarta-feira que as manobras militares com Washington terminarão na sexta-feira, e não em 27 de agosto como estava previsto, por "sugestão da parte americana".

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