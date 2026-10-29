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TENSÃO Coreia do Norte lança mísseis balísticos Onda de mísseis desta quinta-feira (29) acontece em um momento de tensão crescente após a explosão de uma mina na fronteira militarizada entre as duas Coreias

A Coreia do Norte lançou nesta quinta-feira (29) vários mísseis balísticos de curto alcance a partir de sua costa leste, informou o Ministério da Defesa de Seul, menos de uma semana após a Coreia do Sul propor diálogos militares sobre uma crescente disputa fronteiriça.

O Estado-Maior Conjunto (JCS) da Coreia do Sul informou que detectou "quase uma dúzia de mísseis balísticos de curto alcance lançados a partir da região de Wonsan, na Coreia do Norte, em direção ao Mar do Leste", uma massa de água também conhecida como Mar do Japão.

"Nossas Forças Armadas intensificaram a vigilância e o estado de alerta diante de possíveis lançamentos adicionais", acrescenta o comunicado.

A Guarda Costeira do Japão confirmou que "um objeto que parece ser um míssil balístico lançado da Coreia do Norte aparentemente já caiu" e ordenou que as embarcações permaneçam atentas.

A Coreia do Norte efetuou recentemente uma série de testes com armas, incluindo um novo sistema de torpedos guiados de precisão e um míssil hipersônico de alcance intermediário, que, segundo Pyongyang, utilizam tecnologia de inteligência artificial.

A onda de mísseis desta quinta-feira acontece em um momento de tensão crescente após a explosão de uma mina na fronteira militarizada entre as duas Coreias, que feriu três soldados sul-coreanos.

Uma investigação conjunta da ONU e da Coreia do Sul determinou que o Norte havia instalado a mina que explodiu na Zona Desmilitarizada (DMZ) mais de um ano antes, o que Pyongyang nega.

Kim Yo Jong, a influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, criticou Seul por exigir um pedido de desculpas do Norte.

Em meio às tensões, o presidente americano Donald Trump expressou interesse em se reunir com o líder norte-coreano para discutir o programa nuclear.

O possível encontro preocupa Seul, que teme ser excluída das conversas nucleares com Pyongyang.

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