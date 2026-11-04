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Ásia Coreia do Norte lança mísseis em direção ao mar em meio a protestos contra alegações dos EUA Nesta quarta (4), a irmã do líder Kim Jong Un, a alta funcionária Kim Yo Jong, contestou uma declaração do FBI de que hackers norte-coreanos seriam responsáveis pelo ataque à Binance

A Coreia do Norte lançou vários mísseis em direção ao mar nesta quarta-feira, 4, informou o exército da Coreia do Sul. Os lançamentos aconteceram poucas horas depois de Pyongyang declarar que não via necessidade de retomar a diplomacia com os EUA, em protesto contra acusações de que hackers norte-coreanos estariam por trás de um recente roubo de criptomoedas na corretora Binance.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que autoridades sul-coreanas e americanas estão analisando detalhes dos lançamentos, e Seul mantém prontidão para repelir quaisquer eventuais provocações por parte do Norte.

Nesta quarta (4), a irmã do líder Kim Jong Un, a alta funcionária Kim Yo Jong, contestou uma declaração do FBI de que hackers norte-coreanos seriam responsáveis pelo ataque à Binance, classificando o episódio como "uma extensão da política persistentemente hostil de Washington" em relação a Pyongyang.

Em um comunicado divulgado na terça-feira (3), ela descreveu o anúncio do FBI como "uma provocação banal".

Observadores afirmam que a Coreia do Norte provavelmente está pressionando os EUA para que abandonem o que Pyongyang classifica como hostilidade, exigindo concessões caso Washington deseje restaurar os laços entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un. Fonte: Associated Press.

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