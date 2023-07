A- A+

Conflito Coreia do Norte lança míssil balístico no Mar do Japão Autoridades da Coreia do Sul detectaram o lançamento de um míssil balístico de longo alcance, dias depois de Pyongyang ameaçar abater qualquer avião espião dos EUA em seu espaço aéreo

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico, nesta terça-feira, no Mar do Leste [também conhecido como Mar do Japão], anunciou o Estado-maior do Exército da Coreia do Sul, de acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap. O disparo também foi confirmado pela Guarda Costeira japonesa, segundo informações da agência Kyodo.

Há uma semana, as autoridades da Coreia do Sul detectaram o lançamento de um míssil balístico de longo alcance, poucos dias depois de o governo norte-coreano ameaçar derrubar qualquer avião espião dos Estados Unidos que violar seu espaço aéreo.

As relações entre as duas Coreias vivem um de seus piores momentos, sem contatos diplomáticos entre os dois países e com um aumento dos testes de armas pelo governo norte-coreano, cujo líder, Kim Jong-un, vem promovendo um maior desenvolvimento do arsenal nuclear.

Por sua vez, os Estados Unidos e a Coreia do Sul intensificaram exercícios militares conjuntos na área. A Coreia do Norte já utilizou em vários momentos os lançamentos com trajetória vertical para evitar que o projétil entre no espaço aéreo de países vizinhos. (Com AFP)

