Coreia do Norte lança múltiplos mísseis balísticos, afirma exército sul-coreano
Lançamentos desta quarta-feira(8) são a quarta e a quinta rodadas de testes realizados pelo país este ano
A Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos de curto alcance em duas rodadas nesta quarta-feira (8), informou o exército sul-coreano, horas depois de detectar o lançamento de um "projétil não identificado" procedente da capital norte-coreana Pyongyang.
Segundo o exército sul-coreano, o Norte lançou uma primeira rodada de mísseis balísticos de curto alcance às 8h50 (20h50 de terça-feira, no horário de Brasília), que percorreram 240 quilômetros.
Horas depois, informaram que a Coreia do Norte havia lançado uma segunda rodada de mísseis balísticos no Mar do Leste, também conhecida como Mar do Japão, sem fornecer mais detalhes.
A Guarda Costeira japonesa também informou que um "objeto suspeito de ser um míssil balístico foi lançado na Coreia do Norte".
Os lançamentos desta quarta-feira são a quarta e a quinta rodadas de testes de mísseis realizados pela Coreia do Norte neste ano.
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O Gabinete de Segurança Nacional da presidência sul-coreana pediu a Pyongyang que cessasse imediatamente as provocações.
Essas explosões surgiram após Seul terem expressado pesar pelas incursões de drones civis na Coreia do Norte em janeiro, que o presidente Lee Jae Myeung classificou como “irresponsáveis” ao indicar que autoridades participaram da operação.
Após suas declarações, Kim Yo Jong, irmã influente do líder norte-coreano Kim Jong Un, afirmou que o gesto de Lee foi “sensato”.