Coreia do Norte
Coreia do Norte lança projétil em direção ao mar, diz agência sul-coreana
A agência citou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, que afirmou ter detectado o lançamento, mas não forneceu detalhes
Donald Trump afirmou planejar se encontrar ainda este ano com o líder norte-coreano Kim Jong Un - Foto: Brendan Smialkowski/AFP
A Coreia do Norte lançou um projétil não identificado em direção ao Mar do Japão no sábado, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.
A agência citou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, que afirmou ter detectado o lançamento, mas não forneceu detalhes.
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A Coreia do Norte disparou uma saraivada de mísseis contra o mar em agosto, mesmo após uma abertura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou planejar se encontrar ainda este ano com o líder norte-coreano Kim Jong Un.