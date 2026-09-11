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Coreia do Norte Coreia do Norte lança projétil em direção ao mar, diz agência sul-coreana A agência citou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, que afirmou ter detectado o lançamento, mas não forneceu detalhes

A Coreia do Norte lançou um projétil não identificado em direção ao Mar do Japão no sábado, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.



A agência citou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, que afirmou ter detectado o lançamento, mas não forneceu detalhes.

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