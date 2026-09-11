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Coreia do Norte

Coreia do Norte lança projétil em direção ao mar, diz agência sul-coreana

A agência citou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, que afirmou ter detectado o lançamento, mas não forneceu detalhes

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Donald Trump afirmou planejar se encontrar ainda este ano com o líder norte-coreano Kim Jong UnDonald Trump afirmou planejar se encontrar ainda este ano com o líder norte-coreano Kim Jong Un - Foto: Brendan Smialkowski/AFP

A Coreia do Norte lançou um projétil não identificado em direção ao Mar do Japão no sábado, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A agência citou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, que afirmou ter detectado o lançamento, mas não forneceu detalhes.

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A Coreia do Norte disparou uma saraivada de mísseis contra o mar em agosto, mesmo após uma abertura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou planejar se encontrar ainda este ano com o líder norte-coreano Kim Jong Un.

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