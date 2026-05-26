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Coreia do Norte lança vários "projéteis" na direção do Mar Amarelo, afirma Seul

O lançamento acontece um mês após a Coreia do Norte, país dotado de arma nuclear, disparar vários mísseis balísticos de curto alcance

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Coreia do Norte lança "projétil não identificado" na direção do Mar AmareloCoreia do Norte lança "projétil não identificado" na direção do Mar Amarelo - Foto: Pedro Pardo / AFP

A Coreia do Norte disparou nesta terça-feira (26) vários projéteis, incluindo um míssil balístico, na direção do Mar Amarelo, informou o Exército sul-coreano, no mais recente de uma série de testes.

Às 13h00 (1h00 de Brasília), o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul detectou o lançamento de "vários projéteis" a partir da cidade norte-coreana de Chongju em direção ao Mar Amarelo, que separa a península coreana da China.

O Exército sul-coreano afirmou que entre os projéteis havia um míssil balístico de curto alcance. Os mísseis percorreram quase 80 km.

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O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores sul-coreano, Park Il, voltou a pedir que a Coreia do Norte responda à política de paz de Seul e aos seus esforços para reduzir as tensões.

"Como apoiamos firmemente a não proliferação nuclear, continuaremos nos esforçando para alcançar avanços substanciais na resolução do problema nuclear norte-coreano, com uma abordagem gradual e pragmática, mantendo o objetivo da desnuclearização completa", afirmou.

Os lançamentos desta terça-feira foram os primeiros da Coreia do Norte em 37 dias e o oitavo teste desde o início do ano.

Em abril, Pyongyang executou um teste com mísseis balísticos para "verificar as características e a potência de uma ogiva de bomba de fragmentação", informou a imprensa estatal.

O regime norte-coreano, isolado diplomaticamente, rejeita as tentativas do governo sul-coreano de melhorar as relações e considera Seul como seu adversário "mais hostil".

A Coreia do Norte enfrenta várias sanções da ONU que proíbem o desenvolvimento de armas nucleares e o uso de tecnologia de mísseis balísticos, restrições que o país viola repetidamente.

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