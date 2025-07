A- A+

Coreia do Norte oferece apoio total à Rússia contra a Ucrânia Visita oficial de Lavrov é a mais recente de uma série de encontros de alto nível com autoridades de destaque de Moscou

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, ofereceu a Moscou seu apoio total na guerra na Ucrânia neste sábado (12), durante seu encontro com o chanceler russo, Serguei Lavrov, informou no início da manhã de domingo (data local) a agência estatal norte-coreana KCNA.

A visita oficial de Lavrov é a mais recente de uma série de encontros de alto nível com autoridades de destaque de Moscou, o que reflete o aprofundamento das relações bilaterais em meio à ofensiva russa contra Kiev.

A Coreia do Norte tem fornecido armas e milhares de soldados para apoiar a ofensiva russa, especialmente na região de Kursk, a fim de expulsar as forças ucranianas.

Kim e Lavrov se reuniram no sábado em "uma atmosfera repleta da confiança de uma calorosa camaradagem", segundo a KCNA.

Lavrov publicou um vídeo no Telegram em que aparece apertando a mão de Kim e trocando um abraço com ele, e afirmou que o diálogo aconteceu em Wonsan, cidade na costa leste do país.

Kim disse ao chanceler Lavrov que a Coreia do Norte estava "pronta para apoiar e incentivar de forma incondicional todas as medidas adotadas pela liderança russa para lidar com a raiz da crise ucraniana", relatou a KCNA.

O líder norte-coreano também expressou sua "firme convicção de que o Exército e o povo russos seguramente alcançarão a vitória ao cumprir a sagrada causa da dignidade e dos interesses essenciais do país".

Os dois também discutiram "questões importantes para aplicar fielmente os acordos alcançados nas históricas conversas da cúpula RPDC-Rússia de junho de 2024", disse a KCNA, utilizando as siglas do nome oficial da Coreia do Norte (República Popular Democrática da Coreia).

Nos últimos anos, os dois países reforçaram a cooperação militar. Eles assinaram um acordo de defesa mútua durante uma visita do presidente russo, Vladimir Putin, à Coreia do Norte no ano passado.

De acordo com a agência russa TASS, Lavrov disse que o presidente Putin "espera que os contatos diretos sejam mantidos num futuro muito próximo".

Meios de comunicação estatais da Rússia e da Coreia do Norte informaram que Lavrov permaneceria no país até este domingo.

No sábado, durante o encontro com a homóloga norte-coreana, Choe Son Hui, Lavrov agradeceu o trabalho dos "heroicos" soldados norte-coreanos que ajudaram o Exército russo a expulsar as tropas ucranianas da região fronteiriça de Kursk, onde ocorreram incursões em agosto de 2024.

Moscou afirmou que havia expulsado as tropas ucranianas da região em abril, e naquela ocasião já havia agradecido às forças norte-coreanas, reconhecendo assim pela primeira vez sua participação direta no conflito.

Questionado sobre a possibilidade de que as tropas norte-coreanas sejam enviadas para outras partes da linha de frente, Lavrov respondeu que essa decisão cabe a Pyongyang.

"Partimos do princípio de que é a própria RPDC que determina as formas pelas quais aplicamos nosso acordo de parceria estratégica", disse o ministro, segundo a agência TASS.

Essa viagem do diplomata russo ocorre um mês e meio após a visita a Pyongyang do secretário do Conselho de Segurança russo, Serguei Shoigu.

