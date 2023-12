A- A+

INTERNACIONAL Coréia do Norte pode ter ativado segundo reator nuclear, alerta agência da ONU Agência Internacional de Energia Atómica identificou fluxos de água quente que pode indicar o início das operações da usina

A Agência Internacional de Energia Atômica informou que há sinais de que a Coréia do Norte ativou seu segundo reator nuclear. A estação de energia estaria no complexo nuclear de Yongbyon, e começou a liberar água aquecida, segundo a agência informou nessa quinta-feira (21).

A Coreia do Norte já usa o combustível irradiado de um reator menor para produzir plutônio para o seu arsenal nuclear, mas o novo fluxo de água identificado sugere que a nova usina também entrou em funcionamento.

“A descarga de água quente é um indicativo de que o reator atingiu o nível crítico”, disse o chefe da AIEA, Rafael Grossi, em comunicado, o que significa que a reação nuclear em cadeia no reator é autossustentável.

A organização da ONU não tem acesso à Coreia do Norte desde que Pyongyang expulsou seus inspetores em 2009. A agência faz análises através de imagens de satélite para acompanhar o avanço do país no campo nuclear.

“O LWR, como qualquer reator nuclear, pode produzir plutônio no seu combustível irradiado, que pode ser separado durante o reprocessamento, por isso isto é motivo de preocupação”, disse ele, acrescentando que o avanço do programa nuclear da Coreia do Norte foi “profundamente lamentável”.

Veja também

CHINA Poluição do ar aumentou na China em 2023, pela primeira vez em dez anos