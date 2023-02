A- A+

conflito Coreia do Norte promete ampliar e intensificar exercícios militares O compromisso foi adotado na segunda-feira (6) em uma reunião com o líder Kim Jong Un

O alto comando do exército da Coreia do Norte afirmou que vai expandir e intensificar os exercícios militares como forma de preparação para a guerra, informou nesta terça-feira (7) a imprensa estatal.

O compromisso foi adotado na segunda-feira (6) em uma reunião com o líder Kim Jong Un, após exercícios aéreos conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.

A agenda foi dominada pelo "tema expandir e intensificar constantemente a operação e as manobras de combate (do Exército Popular Coreano), aperfeiçoando de maneira estrita a preparação para a guerra", informou a a agência oficial KCNA.

Imagens de satélites comerciais indicam que há "grandes preparativos para um desfile" em Pyongyang antes de vários feriados este mês.

O país celebra na quarta-feira (8) o aniversário da fundação de suas Forças Armadas e o "Dia da Estrela Brilhante" em 16 de fevereiro, quando é comemorado o nascimento de Kim Jong Il, filho do fundador da Coreia do Norte, Kim Il Sung, e pai de Kim Jong Un.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou nesta terça-feira que monitora de perto as áreas ao redor do local de desfiles de Pyongyang e que observou "um grande aumento de funcionários e veículos" nos últimos dias.

Balão norte-coreano

Seul e Washington reforçaram os exercícios militares conjuntos, o que enfureceu Pyongyang, que considera as manobras um treinamento para uma invasão.

Na semana passada, os exercícios aéreos contaram com a participação de bombardeiros estratégicos e caças, o que levou a Coreia do Norte a alertar que as manobras poderiam "desencadear um confronto total".

Os exercícios aconteceram depois que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e seu colega da Coreia do Sul, Lee Jong-sup, prometeram fortalecer a segurança para contra-atacar uma Coreia do Norte cada vez mais beligerante.

O ministério norte-coreano das Relações Exteriores afirmou que a intensificação dos exercícios militares conjuntos cruzou "uma linha vermelha extrema".

Na segunda-feira, o ministério sul-coreano da Defesa anunciou que um balão norte-coreano entrou durante o fim de semana em seu espaço aéreo, mas determinou que não representava ameaça.

Autoridades entrevistadas pela agência de notícias Yonhap afirmaram que poderia ser um balão meteorológico.

Na semana passada, um balão chinês que o governo dos Estados Unidos afirmou ser um aparelho de espionagem, sobrevoou o território americano. Pequim alega que era um balão meteorológico que se desviou de curso acidentalmente.

Analistas afirmaram que a reunião do alto comando norte-coreano buscou destacar a preparação do país para os próximos exercícios conjuntos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, além de mostrar que está preparado para uma guerra.

"A Coreia do Norte insinua a possibilidade de uma futura ação militar em nome do treinamento operacional e de combate, assim como da preparação para a guerra", disse Hong Min, pesquisador do Instituto Coreano para a Unificação Nacional.

Kim Jong Un propôs recentemente um aumento "exponencial" do arsenal nuclear de seu país, incluindo a produção em larga escala de armas nucleares táticas e o desenvolvimento de mísseis para contra-ataques nucleares.

Veja também

Crimes Cibernéticos Denúncias de crimes na internet com discurso de ódio crescem em 2022