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ATAQUE HACKER Coreia do Norte rejeita acusações do FBI sobre envolvimento com ataque hacker à Binance A irmã de Kim Jong Un classificou as denúncias como uma "grave provocação política"

A Coreia do Norte reagiu nesta terça-feira (3, data local) às acusações do FBI de que Pyongyang estaria por trás do roubo cibernético de US$ 6 bilhões da plataforma Binance. A poderosa irmã de Kim Jong Un classificou as denúncias como uma “grave provocação política”.

Kim Yo Jong, em uma declaração divulgada nesta terça-feira pela agência estatal de notícias KCNA, afirmou que a acusação do FBI é uma "retórica absurda e nada de novo", diante das acusações anteriores dos Estados Unidos de que a Coreia do Norte estaria por trás do grande ataque cibernético contra a Bybit no ano passado.

“É uma grave provocação política contra a RPDC que os Estados Unidos enganem a opinião pública internacional, como se todos os crimes cibernéticos cometidos em diferentes partes do mundo fossem obra nossa”, declarou Kim, utilizando a sigla do nome oficial da Coreia do Norte.

No sábado, o FBI afirmou que um grupo de hackers ligado à Coreia do Norte, chamado TraderTraitor, foi responsável pelo ataque.

O TraderTraitor é o mesmo grupo planejado como responsável pelo roubo de US$ 1,5 bilhão da plataforma Bybit, em fevereiro do ano passado, que havia sido o maior roubo de criptomoedas até o ataque à Binance.

“Esta é uma tentativa sinistra de prejudicar a imagem internacional da RPDC e minar a sua dignidade e sua reputação nacional, além de representar outra grave violação da soberania da RPDC”, declarou Kim.

A Binance é a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo em volume diário de transações. A notícia do ataque cibernético provocou uma forte queda nos preços da maioria das principais criptomoedas na sexta-feira.

Após a divulgação do comunicado do FBI no sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou em dúvida o envolvimento da Coreia do Norte no ataque.

"Não estou preocupado. Estamos nos informando sobre o assunto. Não sabemos se foi a Coreia do Norte", disse Trump a jornalistas em sua residência na Flórida.

Trump já afirmou que está disposto a se reunir com Kim Jong neste ano.

Esses gestos foram recebidos com silêncio por parte de Pyongyang.

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