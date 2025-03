Coreia do Norte tem submarino nuclear em construção que ameaça segurança da Coreia do Sul e EUA

A- A+

A Coreia do Norte revelou, pela primeira vez, um submarino nuclear em construção, um sistema de armas que pode representar uma grande ameaça à segurança da Coreia do Sul e dos Estados Unidos.

A mídia estatal divulgou neste sábado (8), fotos do que foi chamado de "submarino estratégico de mísseis guiados movido a energia nuclear", enquanto anunciava as visitas do líder Kim Jong Un aos estaleiros onde os navios de guerra são fabricados.

A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) não forneceu detalhes sobre o submarino, mas informou que Kim foi atualizado sobre o andamento de sua construção.



O navio parece ter entre 6.000 e 7.000 toneladas e pode transportar cerca de 10 mísseis, afirmou Moon Keun-sik, especialista sul-coreano em submarinos e professor da Universidade Hanyang, em Seul.



Ele explicou que o uso do termo "mísseis guiados estratégicos" sugere que o submarino será capaz de carregar armas nucleares.



"Isso seria absolutamente ameaçador para nós [Coreia do Sul] e para os EUA", disse Moon.



A ideia de um submarino nuclear estava entre os vários tipos de armamentos avançados que Kim prometeu desenvolver durante uma conferência política em 2021, como resposta ao que ele chamou de ameaças militares lideradas pelos EUA.



Outros itens dessa lista incluem mísseis balísticos intercontinentais movidos a combustível sólido, armas hipersônicas, satélites espiões e mísseis com múltiplas ogivas.



Desde então, a Coreia do Norte tem realizado uma série de testes para alcançar esses objetivos.

