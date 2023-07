A- A+

MUNDO Coreia do Norte teria disparado novo "míssil balístico não identificado", diz Seul Pyongyang acusou os Estados Unidos de violar seu espaço aéreo, com aviões espiões

A Coreia do Norte teria disparado um míssil balístico, segundo militares sul-coreanos informaram nesta quarta-feira, dias depois de Pyongyang ameaçar abater aviões espiões dos EUA que violassem seu espaço aéreo.

"A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado no Mar do Leste", também conhecido como Mar do Japão, disse o Estado-Maior Conjunto, em Seul.

As relações entre as duas Coreias vivem um de seus piores momentos, sem contatos diplomáticos entre os dois países e com um aumento dos testes de armas por parte do Norte, cujo líder, Kim Jong-un, apelou a um maior desenvolvimento do seu arsenal nuclear.

Por sua vez, os Estados Unidos e a Coreia do Sul intensificaram exercícios militares conjuntos na área e prometeram acabar com o regime norte-coreano se Pyongyang usar armas nucleares.

O suposto disparo de míssil ocorre apenas dois dias depois que a Coreia do Norte acusou os Estados Unidos de violar seu espaço aéreo, com aviões espiões, e condenou seus planos de implantar mísseis nucleares submarinos perto da península.



Um porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da Coreia do Norte disse que os Estados Unidos "intensificaram as atividades de espionagem além dos níveis do tempo de guerra".

"Não há garantia de que um incidente tão chocante como o abate de um avião de reconhecimento estratégico da Força Aérea dos EUA" não ocorra no Mar do Japão, disse o porta-voz, em comunicado divulgado pela agência de notícias oficial KCNA.

