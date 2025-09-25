Qui, 25 de Setembro

armamento nuclear

Coreia do Norte teria duas toneladas de urânio altamente enriquecido, segundo ministro sul-coreano

O urânio enriquecido é o ingrediente chave para fabricar bombas atômicas porque pode ser convertido em plutônio por meio de combustão em um reator nuclear

Coreia do Norte mostra pela primeira vez instalações de enriquecimento de urânio - Foto: STR/KCNA via KNSA/AFP

A Coreia do Norte pode possuir até duas toneladas de urânio altamente enriquecido, afirmou nesta quinta-feira (2) o ministro sul-coreano da Unificação, Chung Dong-young.

"Segundo as estimativas dos especialistas, incluindo a Federação de Cientistas Americanos, eles (Coreia do Norte) possuem atualmente quase 2.000 quilos de urânio altamente enriquecido, com uma pureza de 90% ou mais", declarou o ministro.

"Neste exato momento, as centrífugas de urânio da Coreia do Norte estão operando em quatro instalações", disse Chung Dong-young à imprensa.

Durante vários anos, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul afirmou que o Norte tinha uma quantidade "significativa" de urânio altamente enriquecido, utilizado para produzir ogivas nucleares. Mas a declaração de Chung é uma rara confirmação pública.

"Cinco ou seis quilos de plutônio são suficientes para fabricar uma bomba nuclear", indicou o ministro.

Segundo ele, 2.000 quilos de urânio altamente enriquecido, que poderiam estar reservados para a produção de plutônio, seriam "suficientes para fabricar uma quantidade enorme de armas atômicas".

O urânio enriquecido é o ingrediente chave para fabricar bombas atômicas porque pode ser convertido em plutônio por meio de combustão em um reator nuclear.

Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), são necessários 42 quilos de urânio altamente enriquecido para uma bomba atômica, o que significa que 2.000 quilos seriam suficientes para 47 armas do tipo.

Chung afirmou que "interromper o desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte é um assunto urgente", mas destacou que as sanções não serão eficazes e que a única solução é uma reunião de cúpula entre Pyongyang e Washington.

O líder norte-coreano Kim Jong Un afirmou nesta semana que está aberto a dialogar com os Estados Unidos, mas condicionou as conversações à manutenção do arsenal nuclear de seu país.

