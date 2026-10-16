Coreia do Norte testa sistema de torpedo com inteligência artificial
O teste submarino do sistema supersônico "Zam-2.0", realizado na última quinta-feira (15), teve como objetivo "confirmar o sucesso da atualização técnica" da arma, segundo a KCNA
A Coreia do Norte testou um "novo tipo" de sistema de torpedo de precisão, que usa a inteligência artificial (IA) para detectar alvos e orientar sua trajetória, informou a agência estatal de notícias KCNA na manhã deste sábado (17).
O teste submarino do sistema supersônico "Zam-2.0", realizado na última quinta-feira (15), teve como objetivo "confirmar o sucesso da atualização técnica" da arma, segundo a KCNA. "A tecnologia de IA foi aplicada à detecção de alvos e à função de orientação do novo tipo de torpedo de precisão", informou a agência.
Leia também
• Nova ponte entre China e Coreia do Norte é inaugurada
• Nova ponte entre China e Coreia do Norte será inaugurada 12 anos após ser construída
• Coreia do Norte dispara múltiplos mísseis balísticos contra o Mar do Japão
No começo do mês, a Coreia do Norte anunciou que havia lançado um míssil hipersônico de alcance intermediário assistido por IA. O líder do país, Kim Jong Un, ressaltou em setembro a necessidade de elevar "o nível de inteligência artificial" nos sistemas de armamentos norte-coreanos.
Segundo analistas, a Rússia poderia ajudar Pyongyang a aprimorar rapidamente sua tecnologia de mísseis em troca do envio de tropas para combater ao lado de suas forças na guerra na Ucrânia.