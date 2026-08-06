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CONFLITO

Coreia do Sul acusa o Norte de lançar "projétil não identificado"

Projétil foi lançado em direção ao Mar do Japão

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Coreia do Sul acusa o Norte de lançar 'projétil não identificado'Coreia do Sul acusa o Norte de lançar 'projétil não identificado' - Foto: Greg Baker / AFP

A Coreia do Norte disparou pelo menos um "projétil não identificado" nesta quinta-feira (6), informou o Exército sul-coreano.

"A Coreia do Norte lança um projétil não identificado em direção ao Mar do Leste", afirmou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em uma mensagem à imprensa, utilizando a denominação coreana para o Mar do Japão.

Na quarta-feira, Pyongyang acusou o Japão de "se transformar em um Estado belicista" devido ao reforço de sua posição militar no Pacífico.

"Algo que poderia ser um míssil balístico foi lançado a partir da Coreia do Norte", afirmou o Ministério da Defesa japonês na rede social X.

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O ministro da Defesa do Japão, Shinjiro Koizumi, disse nesta semana que as Forças Armadas do país precisam ser reforçadas com um "sentido de urgência e crise" devido às crescentes ameaças da China, da Rússia e da Coreia do Norte.

Na quarta-feira, Kim Yo Jong, a influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, afirmou em um comunicado divulgado pela imprensa estatal que a "liderança de Pyongyang estabelecerá opções militares adicionais que se devem obviamente à transformação do Japão".

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