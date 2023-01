A- A+

conflito Coreia do Sul anuncia conversas para exercícios nucleares Biden afirmou que seu país não está discutindo exercícios nucleares com a Coreia do Sul, aparentemente contradizendo declarações anteriores do líder sul-coreano

Seul e Washington estão discutindo o planejamento e a realização de exercícios conjuntos com equipes nucleares americanas para contrabalançar a crescente ameaça do Norte — disse o gabinete presidencial sul-coreano em um comunicado divulgado nesta terça-feira (3).

A nota surge depois de o presidente americano, Joe Biden, ter afirmado que seu país não está discutindo exercícios nucleares com a Coreia do Sul, aparentemente contradizendo declarações anteriores do líder sul-coreano, Yoon Suk-yeol.

Os dois países aliados estão "em conversas sobre a troca de informação, planejamento conjunto e execução de planos elaborados em relação ao uso de equipamentos nucleares dos Estados Unidos para responder às armas nucleares da Coreia do Norte", disse o gabinete de Yoon.

A afirmação do presidente sul-coreano saiu na segunda-feira (2) no jornal Chosun Ilbo. Horas após a publicação da entrevista, Biden negou, enfaticamente, ao ser consultado sobre se as duas partes consideram fazer exercícios nucleares conjuntos.

O gabinete de Yoon reconheceu a resposta de Biden, mas esclareceu que o presidente americano "não teve escolha a não ser dizer 'não', ao ser consultado diretamente sem contexto".

