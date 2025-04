Coreia do Sul apreende 2 toneladas de cocaína em navio vindo do México

A- A+

A guarda costeira sul-coreana encontrou duas toneladas de cocaína em um navio com bandeira norueguesa que partiu do México, na maior apreensão de drogas da história do país, informaram nesta sexta-feira as autoridades da nação asiática.

A guarda costeira afirmou ter encontrado "duas toneladas" do que se presume ser cocaína pura em um navio que, após sair do México, fez escalas no Equador, Panamá e China.

A operação começou depois que as autoridades sul-coreanas receberam informações de agências federais dos Estados Unidos – o FBI e o Departamento de Investigações de Segurança Interna (HSI) – indicando que a embarcação transportava entorpecentes escondidos.

A guarda costeira do país e o serviço de alfândega coordenaram uma operação de busca em larga escala "composta por uma equipe de 90 agentes (...) juntamente com duas unidades caninas especializadas na detecção de drogas".





Depois que o navio atracou em um porto na costa leste da Coreia do Sul, a equipe embarcou e "descobriu um compartimento oculto atrás da sala de máquinas do navio".

As drogas estavam embaladas em 56 sacos, cada um contendo entre 30 e 40 quilos de cocaína, detalharam as autoridades.

"As verificações preliminares confirmaram que as substâncias são supostamente cocaína", disse à AFP um representante da guarda costeira sul-coreana.

"A apreensão é a maior da história e cerca de cinco vezes maior que o recorde anterior, que foi de 404 quilos de metanfetamina", destacou um funcionário do serviço de alfândega à AFP.

O valor estimado do carregamento é de um trilhão de wons (cerca de 697 milhões de dólares), acrescentaram.

