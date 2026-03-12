A- A+

TARIFAS Coreia do Sul aprova lei para gerenciar promessa de investimento de US$ 350 bi nos EUA A lei sul-coreana prevê a criação de uma corporação pública para gerenciar os investimentos

Legisladores da Coreia do Sul aprovaram nesta quinta-feira, 12, uma lei para gerenciar a promessa de US$ 350 bilhões em investimentos nos EUA, firmada para evitar tarifas pelo governo do presidente norte-americano, Donald Trump.

Funcionários do governo pressionaram a aprovação diante do aumento da incerteza para a economia dependente do comércio, já abalada pela guinada protecionista de Washington e por temores das consequências da guerra no Oriente Médio.

A lei sul-coreana, que foi aprovada por 226 votos a 8, prevê a criação de uma corporação pública para gerenciar os investimentos prometidos nos EUA, incluindo a revisão e seleção de projetos com base em contribuições das autoridades comerciais sul-coreanas e americanas.

A aprovação do projeto ocorreu horas depois de a administração Trump aumentar a pressão sobre os parceiros comerciais ao abrir uma nova investigação sobre a manufatura em países estrangeiros, incluindo China e aliados dos EUA como Coreia do Sul e Japão, o que poderia resultar em novos impostos de importação se os oficiais dos EUA considerarem suas práticas injustas. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Veja também