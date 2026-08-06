Coreia do Sul divulga primeiras imagens do impacto de foguete da SpaceX na Lua
Sonda Danuri registrou a superfície lunar antes e depois da colisão do estágio do Falcon 9, revelando alterações no terreno; dados serão compartilhados com a Nasa
A Administração Aeroespacial da Coreia do Sul (KASA) divulgou nesta quinta-feira as primeiras imagens que mostram o antes e o depois do impacto de um estágio do foguete Falcon 9, da SpaceX, na superfície da Lua.
Foguete da SpaceX atinge a Lua e abre cratera de 18 metros, diz Nasa
Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/VUSaoAg08v— SpaceX (@SpaceX) August 5, 2026
A colisão ocorreu na quarta-feira (5) nas proximidades da Cratera Einstein e foi registrada pela sonda lunar Danuri (KPLO), que realizou uma sequência de observações da região momentos antes e logo após o impacto.
Segundo a KASA, foram feitas oito passagens sobre o local, utilizando a câmera infravermelha de alta resolução (LUTI) e a câmera de polarização (PolCam), permitindo documentar em detalhes as mudanças provocadas pela colisão.
On January 15, 2025, Falcon 9 successfully deployed Firefly Aerospace’s Blue Ghost Mission 1 and ispace’s RESILIENCE lunar landers on a trajectory to the Moon from pad 39A in Florida.— SpaceX (@SpaceX) August 5, 2026
For most of our missions, we plan a controlled deorbit of the Falcon second stage so it safely… pic.twitter.com/SVkYSnEsi7
Mudanças no relevo
As imagens revelam alterações na topografia da região atingida e mostram vestígios da dispersão de material lunar causada pelo impacto.
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De acordo com a agência sul-coreana, trata-se de uma oportunidade inédita para comparar imagens obtidas imediatamente antes e logo depois de uma colisão previamente prevista na superfície da Lua.
"Esta observação representa um importante exemplo de como acompanhar um impacto programado diretamente da órbita lunar. Enquanto a maioria dos estudos anteriores analisava mudanças na superfície apenas muito tempo depois dos impactos, a Danuri permitirá identificar especificamente as alterações causadas por esta colisão", informou a KASA em comunicado.
Dados serão enviados à Nasa
Os registros obtidos pela missão sul-coreana também serão compartilhados com a Nasa. A agência espacial americana deverá realizar novas observações do local utilizando a sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), que orbita a Lua desde 2009.
Segundo a KASA, a combinação dos dados das duas missões permitirá estudar com maior precisão a formação da nova cratera e compreender melhor os efeitos de impactos artificiais e naturais sobre a superfície lunar.