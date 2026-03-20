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Catástrofe Coreia do Sul: incêndio em fábrica de autopeças deixa ao menos 50 feridos Ainda não há informações sobre a possível causa do acidente

Ao menos 50 pessoas ficaram feridas, sendo 35 em estado grave, após um incêndio atingir uma fábrica de autopeças na cidade de Daejeon, Coreia do Sul, região central do país, informaram autoridades nesta sexta-feira, 20. Segundo o Corpo de Bombeiros, o número de vítimas pode aumentar.

Ainda não há informações sobre a possível causa do acidente, que teve início por volta das 13h17 (1h17 em Brasília). Vídeos do local mostraram uma densa fumaça cinza saindo do complexo. Não se sabe quantos trabalhadores permaneceram dentro da fábrica no momento do incidente.

Mais de 200 bombeiros e 70 veículos foram mobilizados para combater as chamas.

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