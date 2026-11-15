Coreia do Sul investiga candidato com melhor nota em prova após confissão de uso de IA
O candidato, que ficou em primeiro lugar nas duas fases do exame nacional organizado em abril e julho, apresentou uma confissão por escrito por meio de seu advogado e admitiu ter usado IA para obter as respostas
A polícia da Coreia do Sul anunciou neste domingo (15) que abriu uma investigação depois que o candidato com a melhor pontuação em um exame nacional para contadores fiscais confessou que utilizou inteligência artificial (IA) para obter suas notas.
O candidato, que ficou em primeiro lugar nas duas fases do exame nacional organizado em abril e julho, apresentou uma confissão por escrito por meio de seu advogado e admitiu ter usado IA para obter as respostas.
Ele obteve 397,5 de 400 pontos na primeira fase e errou apenas uma das 160 questões, o que desencadeou acusações de que ele havia utilizado 'óculos inteligentes' para fraudar a prova, o que ele negou em um primeiro momento.
"Esta manhã recebemos uma confissão por escrito, por meio do advogado do candidato, a respeito da fraude no concurso de contador fiscal", anunciou a Agência de Polícia Metropolitana de Seul.
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O Ministério das Finanças e da Economia informou que pretende agir com rapidez para suspender seu título, segundo a imprensa local.
Em um vídeo publicado no canal do YouTube de seu advogado, o candidato confessou a fraude e disse que "lamenta profundamente".
"Usei uma câmera em miniatura para fotografar as questões do exame e as enviei para uma inteligência artificial; depois conferi as respostas no meu smartphone", afirmou.
O advogado acrescentou que eles não podem revelar mais detalhes devido ao receio de que outras pessoas utilizem métodos de fraude semelhantes.
O candidato afirmou que passou por dificuldades financeiras depois de deixar seu emprego e começar o próprio negócio.
A prova é organizada pelo Serviço de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Coreia (HRDK), uma agência governamental que supervisiona os exames nacionais de certificação.