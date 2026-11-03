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investigação Coreia do Sul investiga vazamento de dados do passaporte do presidente Em junho, um arquivo que continha dados pessoais do casal presidencial e de funcionários de alto escalão foi enviado ao site VirusTotal

A Coreia do Sul investiga o vazamento online dos dados de passaporte do presidente Lee Jae Myung e de mais de 160 funcionários do Executivo, informou o governo nesta terça-feira (3).

A imprensa sul-coreana informou que, em junho, foi enviado a um site um arquivo de computador que continha dados pessoais, incluindo os números de passaporte e as datas de nascimento do casal presidencial e de funcionários de alto escalão que acompanhavam Lee em uma viagem ao exterior.

Segundo as reportagens, o arquivo foi divulgado no VirusTotal, uma plataforma de análise de malware, antes da visita de Lee à Europa, e permaneceu acessível por quase cinco meses.

Ainda não está claro quem enviou o arquivo e qual a motivação.

Desde então, o Ministério das Relações Exteriores renovou os passaportes de todos os afetados, incluindo Lee, e conseguiu eliminar as informações expostas no site, disse o porta-voz do governo, Park Doo-soon, em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira.

Park destacou que o ministério trata o incidente como um vazamento de dados, mais do que como um ataque cibernético, e que estava examinando os computadores e as contas de e-mail usadas para preparar a viagem presidencial.

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