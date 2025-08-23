Coreia do Sul: presidente destaca laços de amizade com Japão antes de encontro com Trump
O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, realizou uma cúpula com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, em Tóquio, neste sábado, e enfatizou a importância de deixar de lado as diferenças e cooperar em áreas comuns.
"O Japão e a Coreia do Sul podem cooperar em muitas áreas, mas também têm conflitos por estarem tão próximos geograficamente", disse Lee, que pediu um maior diálogo por meio da "diplomacia de vaivém".
O líder sul-coreano ainda enfatizou que, em um momento em que o comércio global e a segurança estão abalados, é mais importante do que nunca que os dois países com princípios compartilhados cooperem.
Os países-vizinhos enfrentam desafios comuns dos Estados Unidos, aliado mútuo, e a visita de Lee em Tóquio pode ajudá-lo a se preparar para seu crucial encontro em Washington, em 25 de agosto, com o presidente dos EUA, Donald Trump, que tratará principalmente sobre questões de comércio e defesa.