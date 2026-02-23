A- A+

MUNDO Coreia do Sul protesta contra faixa de "vitória" em frente à embaixada russa

A Coreia do Sul protestou contra a Rússia após sua embaixada em Seul exibir uma faixa gigante com os dizeres "A vitória será nossa", em aparente referência ao aniversário da guerra na Ucrânia.

A Coreia do Sul se opõe à invasão russa da Ucrânia e ao recrutamento de soldados norte-coreanos para lutar pela Rússia.

A faixa vermelha, branca e azul com texto em russo foi vista durante o fim de semana e ainda estava exposta na embaixada na manhã desta segunda-feira (23), conforme observou um jornalista da AFP.

Aparentemente, a ação coincide com o quarto aniversário da guerra na Ucrânia, na terça-feira.

"O governo sul-coreano manteve consistentemente a posição de que a invasão russa da Ucrânia é um ato ilegal", afirmou o Ministério das Relações Exteriores de Seul em um comunicado no domingo.

"Nesse contexto, transmitimos nossa posição ao lado russo em relação à recente exibição de uma faixa nas paredes externas da embaixada russa em Seul e às declarações públicas feitas pelo embaixador russo na Coreia do Sul", acrescentou o comunicado.

O embaixador russo em Seul, Georgy Zinoviev, elogiou recentemente os soldados norte-coreanos que lutam pela Rússia.

As embaixadas da Rússia e da Ucrânia em Seul não responderam inicialmente aos pedidos de comentários sobre a faixa.

