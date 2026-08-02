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CRISE CLIMÁTICA Coreia do Sul registra temperatura recorde de 42,5ºC Grande parte do país, com 51 milhões de habitantes, está sob alerta de calor em um verão sufocante

A Coreia do Sul registrou neste domingo (2) uma temperatura máxima de 42,5ºC, a mais elevada desde o início das medições em 1904, informou a agência meteorológica estatal.

O recorde de temperatura foi registrado na cidade de Yangsaw (sudeste) às 13h26 (1h26 de Brasília), informou a Administração Meteorológica da Coreia do Sul.

Os sul-coreanos enfrentam há cinco dias consecutivos temperaturas acima de 40ºC.

Grande parte do país, com 51 milhões de habitantes, está sob alerta de calor em um verão sufocante, com várias cidades com temperaturas acima de 30ºC.

Mais de 20 cidades estavam neste domingo sob alerta de emergência por calor, uma nova categoria de aviso adotada neste ano para responder de maneira mais eficiente ao aumento das temperaturas.

O alerta é emitido quando se prevê que uma área afetada por uma onda de calor atingirá uma sensação térmica de 38ºC ou uma temperatura real de 39ºC ao longo do dia.

Ao emitir o alerta, o serviço meteorológico sul-coreano recomendou que a população suspendesse imediatamente qualquer atividade ao ar livre.

A liga profissional de beisebol do país foi obrigada a cancelar uma partida em Changwon depois que o termômetro atingiu 39,5ºC.

Segundo o governo, o número médio anual de dias com onda de calor no país mais que dobrou, passando de oito na década de 1970 para 19 atualmente.

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