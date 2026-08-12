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Ásia

Coreia do Sul revela megaprojeto que inclui pouso na Lua e computador quântico

Agência reuters informou que o projeto busca criar novos motores de crescimento econômico para o país, além dos setores de semicondutores e inteligência artificial

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Coreia do Sul revela megaprojeto que inclui pouso na Lua e computador quânticoCoreia do Sul revela megaprojeto que inclui pouso na Lua e computador quântico - Foto: Jam Sta Rosa/AFP

O governo da Coreia do Sul anunciou nesta quarta-feira (12) uma estratégia tecnológica focada em sete projetos estratégicos nas áreas de energia nuclear, computação quântica, espaço e biotecnologia.

A Reuters informou que o projeto busca criar novos motores de crescimento econômico para o país, além dos setores de semicondutores e inteligência artificial.

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Entre as metas estipuladas pelo governo sul-coreano para as próximas décadas, está o lançamento de uma missão com pouso na Lua até 2030, a comercialização de reatores modulares de pequeno porte desenvolvidos domesticamente até 2035 e o avanço na área de biotecnologia, com a criação de produtos de interface cérebro-computador também até 2035.

No setor quântico, o país projeta desenvolver um computador quântico próprio de 100 qubits até 2029 e alcançar a liderança global na fabricação de chips quânticos até 2035.

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