Coreia do Sul suspende acordo militar com Coreia do Norte, após tensões por balões com lixo

A Coreia do Sul adotou nesta terça-feira (4) medida para suspender um acordo militar com a Coreia do Norte e retomar atividades diante da fronteira, no momento em que crescem as tensões entre os rivais, após Pyongyang ter lançado balões com lixo sobre o vizinho.

A Coreia do Norte ainda não respondeu, mas a retomada por Seul de exercícios de disparos ou de propagandas em alto-falantes deve levar a Coreia do Norte a adotar medidas similares ou mais fortes, na tensa região de fronteira.



Na última semana, a Coreia do Norte tem usado balões para enviar esterco, bitucas de cigarro, restos de roupa e de papel sobre a Coreia do Sul, levando Seul a prometer uma retaliação "insuportável". No domingo, a Coreia do Norte afirmou que interromperia a campanha com os balões.

Nesta terça-feira, o Conselho do Gabinete da Coreia do Sul e seu presidente, Yoon Suk Yeol, aprovaram a suspensão do acordo de 2018 entre as Coreias. A mudança deve entrar em vigor assim que os sul-coreanos notificarem formalmente Pyongyang. O acordo militar exigia que os dois países parassem com atos hostis nas regiões fronteiriças, como disparos de armas e exercícios aéreos, além de medidas de guerra psicológica.

