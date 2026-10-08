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Ásia Coreia do Sul testa sua primeira arma hipersônica Trata-se de uma "vantagem estratégica fundamental, capaz de mudar o curso das operações no campo de batalha", acrescentou o presidente lee Jae Myung

A Coreia do Sul testou, nesta quinta-feira (8), sua primeira arma hipersônica de fabricação nacional, informou o gabinete presidencial.

"O presidente Lee Jae Myung acompanhou, nesta tarde, o primeiro lançamento de teste de um veículo planador hipersônico (HGV), que está atualmente em fase de pesquisa e desenvolvimento utilizando tecnologias nacionais", declarou a Casa Azul, sede da Presidência, em um comunicado.

Trata-se de uma "vantagem estratégica fundamental, capaz de mudar o curso das operações no campo de batalha", acrescentou, detalhando que "as trajetórias de voo imprevisíveis e a velocidade vertiginosa das ogivas permitem atacar alvos estratégicos cruciais".

Os veículos planadores hipersônicos são impulsionados em direção à alta atmosfera por foguetes e, em seguida, planam em direção ao alvo a uma velocidade cinco vezes superior à do som, ou até mais.

O anúncio de Seul ocorre dias depois de a Coreia do Norte afirmar ter testado um míssil hipersônico de alcance intermediário.

Segundo Pyongyang, o lançamento de sábado (3) utilizou inteligência artificial e, graças a ela, "não há como evitar" o ataque do míssil.

A Coreia do Norte garante que seu míssil é "capaz de modificar sua trajetória de voo em baixa altitude".

A Coreia do Sul e os Estados Unidos sustentam, no entanto, que o míssil norte-coreano estava "em um nível que pode ser detectado e interceptado adequadamente utilizando os meios defensivos de que dispõem ambos os aliados".

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