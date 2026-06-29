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Tecnologia Coreia do Sul vai investir US$ 880 bi em fábricas de chips e centros de dados de IA SK e a Samsung lideram plano de investimentos, com a construção de mais quatro unidades de semicondutores no Sudoeste do país

O governo da Coreia do Sul anunciou um plano de investimentos de cerca de US$ 880 bilhões (mais de R$ 4,5 trilhões), em um novo polo de fabricação de semicondutores e em centros de dados para inteligência artificial (IA.) Os aportes, privados, foram articulados pelo governo com o objetivo assegurar o papel de destaque do país em meio a um cenário de boom global da IA.

Os valores fazem parte do plano batizado de "Três megaprojetos para o Grande Salto Adiante" , que busca assegurar a liderança em semicondutores, centros de dados para IA e inteligência artificial incorporada a máquinas e robôs (a chamada IA física), afirmou o presidente Lee Jae Myung.

"Estamos entrando em uma era em que tudo muda em um piscar de olhos", disse Lee, ao prometer apoio do governo para acelerar a construção de um ecossistema de inteligência artificial.

Ele participou de um evento de apresentação da parceria público-privada, em Seul, em que chamou os líderes das empresas Samsung e SK Hynix de "heróis nacionais".

"A velocidade é a única forma de sobreviver. Precisamos garantir os elementos centrais da inteligência artificial mais rápido do que qualquer outro país", declarou.

O plano será liderado pelas fabricantes Samsung Electronics e SK Hynix, que farão um investimento recorde de 800 trilhões de wons (US$ 520 bilhões ou R$ 2,68 trilhões) em um novo polo de fabricação de semicondutores no sudoeste do país. Cada uma vai construir mais duas fábricas de chips na região.

"Desenvolveremos a região sudoeste como um segundo polo de produção de semicondutores", destacou o ministro da Indústria, Kim Jung-kwan.

Os planos estão alinhados com a agenda do presidente Lee para o desenvolvimento industrial de regiões fora da capital, com o objetivo de criar novos motores de crescimento econômico e ampliar a oferta de empregos de alta remuneração nas regiões do interior do país.

"A história do desenvolvimento da Coreia do Sul é marcada por conquistas extraordinárias, mas também por um processo de acúmulo de graves desequilíbrios e desigualdades”, escreveu Lee em uma publicação na rede social X, no domingo (28).

<반도체 호남 입지에 대해 치열하게 토론하되, 합리적 근거가 있다면 협조해 주시고, 정치적 목적으로 지역 갈라치기나 지역 갈등 조장은 자제해 주시기 바랍니다.>



대한민국 발전사는 눈부신 성취의 역사인 동시에, 심각한 불균형과 차별의 누적과정이기도 합니다.



박정희 정부 시절의 수도권 및… — 이재명 (@Jaemyung_Lee) June 28, 2026

“Chegou o momento de todos unirem esforços e compartilharem sua capacidade de inovação para alcançar um objetivo de sobrevivência nacional: reduzir a concentração na região da capital e promover um desenvolvimento equilibrado em todo o país.”

Quatro unidades de chips

O segundo eixo do plano contempla investimentos de 550 trilhões de wons (US$ 356,6 bilhões ou R$ 1,8 trilhão) em ampliação de capacidade de centros de dados de IA até 2029. Esses aportes serão feitos pelas empresas SK, GS e Naver.

De acordo com o ministro da Ciência, Bae Kyung-hoon, inicialmente, haverá aumento dede 8,4 gigawatts (GW) de data centers com os projetos daquelas empresas. Mas o investimento será ainda maior, com aumento gradual dessa infraestrutura em mais 10 GW até 2035.

"Até 2035, vamos construir um centro de dados de IA adicional de 10 gigawatts, com um investimento total que vai superar 18,4 gigawatts" explicou Bae Kyung-hoon.

A dimensão dos investimentos previstos pelas empresas de tecnologia sul-coreanas evidencia a urgência do governo em preservar a liderança do país na produção de chips de memória, componentes essenciais para o avanço da inteligência artificial, ao mesmo tempo em que reforça a segurança nacional no longo prazo.

Se mantido, o plano também poderá impulsionar significativamente a economia: os cerca de US$ 880 bilhões em investimentos projetados equivalem a aproximadamente 5% do PIB da Coreia do Sul em 2024, segundo dados do Banco Mundial.

Historicamente, o governo de Seul tem desempenhado um papel importante na coordenação de iniciativas do setor privado, oferecendo incentivos e apoio por meio de políticas públicas.

Nesta segunda-feira (29), o governo afirmou que dará suporte ao projeto com investimentos em infraestrutura, incluindo sistemas de abastecimento de água e fornecimento de energia, mas não detalhou medidas específicas nem os recursos que serão destinados à iniciativa.

Para 2026, a Samsung já havia anunciado planos para investir mais de US$ 70 bilhões na expansão de sua capacidade de produção e em pesquisa e desenvolvimento. Caso os novos aportes sejam mantidos ao longo dos próximos anos, o volume acumulado de investimentos poderá se aproximar dos valores bilionários previstos por gigantes da tecnologia, como a Microsoft, e também pela vizinha China, que prepara seu próprio plano quinquenal de investimentos de cerca de US$ 295 bilhões.

O novo investimento é, de longe, o maior da Coreia do Sul. Analistas destacam que o sudoeste do país tem muitos recursos de energia renovável, o que facilitaria que as empresas cumpram o compromisso de ampliar o uso de energia verde.

Mas também alertam que construir um ecossistema totalmente novo de produção de semicondutores longe de Seul, onde o setor está concentrado atualmente, exigiria um investimento e um tempo consideráveis.

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