Coren-PE abre Mês da Enfermagem 2025 com circuito estadual e foco na saúde mental da categoria

Com o tema “Saúde Mental e Bem-Estar do Profissional de Enfermagem”, o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) dará início, nesta terça-feira (6), ao Mês da Enfermagem 2025.

A programação, que segue até 29 de maio, passa por 12 cidades e reúne cerca de 4 mil participantes entre estudantes, profissionais e representantes da área.

A palestra de abertura acontecerá nesta terça, na Universidade Tiradentes (Unit), localizada no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, marcando o início de um mês que substitui a tradicional Semana da Enfermagem com uma agenda mais ampla, descentralizada e inclusiva.

O circuito passará por cidades como Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Ouricuri e Afogados da Ingazeira. As inscrições para os eventos são feitas pelo site Even3.

A proposta inclui palestras, rodas de conversa, atividades culturais, dinâmicas em grupo, ações esportivas e entrega de duas novas subseções, em Afogados da Ingazeira e Arcoverde, ampliando o acesso da categoria aos serviços do Conselho.

O coordenador do evento, Dr. Gidelson Gabriel Gomes, destaca o caráter histórico da edição.

“Essa será uma edição gigante, do tamanho da enfermagem pernambucana. Um mês todo de muitas entregas e celebrações importantes. Premiações, atividades científicas, mini maratonas e entregas de duas subseções, vão compor o cronograma de atividades. Uma proposta ousada, descentralizada e inclusiva com vistas a chegar cada vez mais perto dos profissionais e estudantes. Uma verdadeira revolução no mês da mais nobre das profissões”, pontua.

A abertura oficial será realizada no dia 12 de maio, em Caruaru, com a entrega do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento, que homenageia profissionais da enfermagem em cinco categorias: Assistência de Enfermagem, Gestão em Enfermagem, Ensino e Pesquisa, além de uma homenagem especial do Plenário do Coren-PE.

Minimaratonas e Olimpíadas do Conhecimento

Entre os destaques do mês estão as Minimaratonas da Enfermagem (Minenf), realizadas nas cidades do Recife (11/05), Petrolina (18/05) e Caruaru (25/05). A corrida celebra o autocuidado e o bem-estar da categoria, com participação aberta a profissionais, estudantes e comunidade.

Outra novidade é a 1ª edição das Olimpíadas do Conhecimento, promovida em parceria com o Sistema Educacional Lavoisier (SEL).

O evento, marcado para os dias 27, 28 e 29 de maio, reunirá equipes de estudantes dos cursos técnico e superior de enfermagem em uma disputa de perguntas e respostas. Os vencedores receberão troféus, certificados e acesso a atividades de educação permanente do SEL.

Encerramento com o Prêmio Joana Barros

O encerramento da programação será no Recife, no dia 29 de maio, com a entrega do Prêmio Joana Barros, destinado a profissionais com atuação ética e relevante na valorização da enfermagem em Pernambuco. A homenagem é concedida pelo Plenário do Coren-PE e fecha o mês comemorativo.

Mais informações e atualizações estão disponíveis no site www.coren-pe.gov.br e nas redes sociais do conselho.

