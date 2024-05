A- A+

Saúde Coren-PE divulga programação da Semana da Enfermagem 2024 Com o tema: "O impacto das tecnologias para o futuro da Enfermagem, informação, ética e cuidado", programação prevê atividades que serão realizadas em todas as regiões do estado

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) dá início, a partir deste domingo (12), à programação da Semana da Enfermagem 2024. Este ano, o tema será “O impacto das tecnologias para o futuro da Enfermagem, informação, ética e cuidado” e as atividades serão realizadas entre os dias 12 a 22 de maio. O objetivo do evento é celebrar a dedicação e a importância categoria. Com uma programação repleta de atividades educativas, premiações e ações sociais, a Semana da Enfermagem 2024 promete ser um marco na valorização de auxiliares, técnicos e enfermeiros.

"É um momento de reflexão, aprendizado e celebração. Queremos que os profissionais de enfermagem se sintam valorizados e reconhecidos pelo trabalho essencial que desempenham no dia a dia. A cada edição deste evento, nos empenhamos para aprimorar a qualidade das atividades previstas na programação. E essa, com toda a certeza, será a maior Semana da Enfermagem promovida pelo Coren Pernambuco de toda a história”, garante Dr. Gilmar Júnior, Presidente do Coren-PE.

De acordo com o coordenador do evento, Dr. Gabriel Gomes, este ano a programação da Semana da Enfermagem foi pensada de maneira arrojada, considerando os anseios da categoria e do plenário do Coren Pernambuco. “A ideia é reafirmar o compromisso da gestão, quanto ao empoderamento profissional, o desenvolvimento e o progresso da enfermagem enquanto ciência. Então, é uma proposta que vai se estender da capital ao Sertão, passando por cidades polos, onde a gente pretende cada vez mais se aproximar dos profissionais e descobrir o que é o futuro. Além de discutir alguns aspectos relacionados à enfermagem como um todo, considerando o tema central do evento”, ressalta.

A primeira atividade prevista na programação é a 2ª edição da Minimaratona do Coren-PE no Recife. Assim como na edição passada, a prova é mais do que uma simples competição esportiva e pode ser classificada como uma oportunidade para os profissionais de enfermagem se reunirem, fortalecerem laços e promoverem a importância da atividade física na promoção da saúde. Ao todo, 500 atletas, entre profissionais e amadores, vão participar da prova. A concentração está marcada para às 6h. A largada da parte da Rua da Aurora (nas proximidades da escultura do Caranguejo), o percurso segue pela Ponte do Limoeiro, Av. Cais do Apolo até as proximidades da Avenida Rio Branco, quando os competidores retornam para a Rua da Aurora.

A abertura oficial da Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE ocorre no dia 13 de maio (segunda-feira), a partir das 18h30, no Mar Hotel, em Boa Viagem. Na ocasião, Presidente do Coren-PE, Dr. Gilmar Júnior, ficará responsável pela palestra magna. Além disso, durante a cerimônia serão conhecidos os profissionais condecorados com o Prêmio Ivanete Alvez do Nascimento 2024. A premiação é um reconhecimento da própria categoria aos colegas de profissão que se destacaram durante o último ano. Cinco profissionais serão homenageados, quatro através de escolha e voto popular e um por indicação do Plenário do Coren-PE.

Os homenageados foram indicados pelos próprios colegas de profissão e realizam trabalhos nas seguintes áreas: Assistência à saúde, que vai condecorar um(a) enfermeiro(a) e um(a) técnico, auxiliar ou parteira; Gestão, que vai ser entregue a um(a) enfermeiro(a) e; Ensino e pesquisa, que também vai condecorar um(a) enfermeiro(a). O quinto homenageado será indicado pelo Plenário do Conselho e pode ser qualquer profissional de enfermagem que atue em uma das três áreas (assistência, gestão e ensino). A votação para escolha dos premiados ocorre por meio de uma plataforma online e será auditada pela comissão responsável pela Semana da Enfermagem do Coren-PE.

Programação Científica

Um dos pontos altos da Semana da Enfermagem do Coren-PE é a realização dos cursos de capacitação, que este ano ocorre entre os dias 14 a 21 de maio. Ao todo, serão disponibilizadas 2.700 vagas em cursos que serão realizados no Recife (Universidade Tiradentes - UNIT); Caruaru (Asces-Unita); Garanhuns (Faculdade Integrada CETE – FIC); Arcoverde (FIC Técnico); Serra Talhada (UniFis); Petrolina (Senac); Goiana (Faculdade de Goiana) e; Vitória de Santo Antão (Centro Universitário da Vitória de Santo Antão – Univisa), contemplando assim todas as regiões do estado.

Minimaratona do Sertão

Além da 2ª edição da Minimaratona no Recife, dentro da programação da Semana da Enfermagem deste ano está prevista a I Minimaratona da Enfermagem do Sertão, que será realizada no dia 19 de maio, nas dependências do Parque Municipal Josepha Coelho, em Petrolina. Assim como ocorre na capital pernambucana, a atividade tem objetivo de incentivar a prática esportiva e a melhoria na qualidade de vida dos profissionais de enfermagem. A expectativa é que a corrida reúna 250 atletas amadores e profissionais. Todas as vagas já foram preenchidas.

“A 1ª Minimaratona do Sertão do Coren-PE, com certeza, será um marco para a enfermagem da região. Essa atividade reafirma ainda mais o compromisso da gestão em descentralizar as atividades do Conselho. A prova ocorre em uma data muito simbólica, a véspera do Dia do Técnico de Enfermagem. E nada melhor que este momento tão oportuno para que a gente possa, mais uma vez, estar cuidando de quem cuida, estimulando a prática da atividade física, promovendo esse momento de socialização com a enfermagem do Sertão, uma enfermagem firme e aguerrida e que tenha contribuído de maneira positiva e propositiva para elevar os padrões de saúde da população daquela região”, destaca Dr. Gabriel Gomes.

Encerramento

A cerimônia de encerramento da Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE vai ocorrer no dia 22 de maio, em um espaço de eventos, localizado no bairro de Boa Viagem. O evento será voltado para convidados e na ocasião será realizada a entrega do Prêmio Joana Barros, uma homenagem a enfermeira pernambucana que dedicou mais de quatro décadas à enfermagem obstétrica e a vida acadêmica. Em 2014, Drª Joaninha, como também era conhecida, foi agraciada com o Prêmio Ana Nery, maior condecoração oferecida a um profissional de enfermagem no país. Em 2019, ela recebeu o prêmio de título de Professora Emérita da Universidade Federal de Pernambuco, local onde trabalhou durante 42 anos.

“A expectativa é fazer uma Semana da Enfermagem cada vez mais representativa, cada vez mais inclusiva e que todos possam apreciar um pouco do que estamos planejando para a categoria. Eu considero que será, mais uma vez, um evento histórico. A intenção é cada vez mais fazer com que os profissionais de enfermagem de Pernambuco se sintam acolhidos, representados, referendados e enaltecidos pelo Conselho Regional da Enfermagem”, conclui Dr. Gabriel Gomes, coordenador da Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE.

Homenageadas

Ivanete Alves do Nascimento - Nascida em outubro de 1935, na cidade de Maceió/AL, Ivante Alves do Nascimento mudou-se para Recife, onde formou-se enfermeira, pela Escola de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG/UPE), em 1956. Formou-se ainda em psicologia pela Universidade Católica de Pernambuco (1965), onde também concluiu o mestrado, em 73. Embora tenha atuado nas duas profissões, foi na enfermagem que Ivanete construiu uma carreira proeminente e deixou um legado poderoso para as próximas gerações. Atuou em instituições tradicionais no Recife, como o Hospital da Restauração (Pronto Socorro) e Barão de Lucena (à época, Hospital dos Usineiros), chegando a gerenciar os serviços de Enfermagem nos hospitais Getúlio Vargas e Agamenon Magalhães. Foi assessora de Enfermagem no estado de Pernambuco, atuando no Instituto Nacional da Previdência Social (INPS).

Dra. Ivanete atuou ativamente nas instituições de classe, chegando a ser Presidente do Coren-PE, da Aben-PE, e do Cofen, onde fez história, conseguindo a sansão da Lei 7.498/86 (Lei da Enfermagem), pelo então Presidente da República, José Sarney. Falecida em março de 2015, Dra. Ivanete Alves do Nascimento deixou uma marca de empoderamento para esta geração e um legado de luta e resistência, tornando-se um ícone da Enfermagem Pernambucana e do Brasil. Ivanete vive e resiste por meio de sua história e legado, nesses tempos difíceis em que a Enfermagem entrou em evidência.

Joana Barros - Joana Araújo da Rocha Barros ingressou na Escola de Enfermagem do Recife (atualmente UFPE), no ano de 1957, tendo concluído o curso de graduação em Enfermagem e Obstetrícia em 1960. No ano seguinte, foi contratada na mesma escola como instrutora e enfermeira de Campo de Ensino da cadeira de Enfermagem Obstétrica. Em 1966, foi admitida como auxiliar de Ensino da Escola de Enfermagem, tendo se aposentado, em 2003, da Universidade. Continuou voluntariamente em atividade, até o ano 2020, desenvolvendo ações e assessoramento voltados ao crescimento do Departamento de Enfermagem do CCS/UFPE, no Campus Recife.

Destacou-se pela dedicação, compromisso e competência nos cuidados dispensados às crianças e suas famílias e no ensino da Enfermagem durante 42 anos de serviços prestados à UFPE, marcando várias gerações de estudantes. Em 2014, Drª Joaninha, como era conhecida carinhosamente, recebeu o Prêmio Anna Nery, maior condecoração oferecida a um profissional de enfermagem no país. Cinco anos depois, em 2019 ela foi agraciada com o título de Professora Emérita da UFPE. Drª Joana Barros faleceu em fevereiro do ano passado, aos 82 anos



