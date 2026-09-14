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Enfermagem Coren-PE leva campanha de doação de sangue ao Agreste Ação busca incentivar a doação de sangue e medula óssea entre estudantes e profissionais de enfermagem

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) leva, nesta semana, o programa Coren-PE + Vida para o Agreste do estado. A iniciativa começa em Garanhuns nesta terça-feira (15) e segue para Caruaru na quarta (16) e quinta-feira (17).

A ação busca incentivar a doação de sangue e o cadastro de doadores de medula óssea entre estudantes e profissionais de enfermagem. A mobilização é realizada em parceria com a Fundação Hemope e marca a expansão do programa, que já promoveu três edições no Recife, com mais de 200 voluntários.

Em Garanhuns, os interessados devem procurar o Hemocentro, na Avenida Gonçalves Maia, s/n, no bairro Heliópolis. Em Caruaru, a ação acontece no Hemocentro localizado na Avenida Oswaldo Cruz, s/n, no bairro Maurício de Nassau.

“O sucesso do programa é o abastecimento contínuo dos estoques do Hemope e também do maior número de cadastro de doadores de medula óssea. Nosso objetivo é que o evento aconteça a cada quatro meses. Mas deixando claro que a doação não ocorre apenas nos dias que o Coren estiver realizando o evento, pode agendar e ir em qualquer outro dia ao longo do ano”, ressalta Richardes Caúla, chefe de Assessoria e Planejamento de Qualidade do Coren-PE.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal. Quem nunca doou pode se candidatar até os 60 anos, 11 meses e 29 dias.

O cadastro para doação de medula óssea também pode ser feito nos hemocentros. Após o registro, é realizada uma coleta de sangue para o exame de histocompatibilidade (HLA), e os dados são incluídos no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

Além de Garanhuns e Caruaru, o programa deve passar por outras cidades do interior pernambucano durante setembro e outubro. Mais informações podem ser obtidas através do site do Coren-PE e no perfil da autarquia no Instagram (@coren.pe).

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