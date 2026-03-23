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Enfermagem Coren-PE premia atuação de Responsáveis Técnicos de Enfermagem de todo Estado Prêmio faz parte da programação do 6º Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos de Enfermagem

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) promove, a partir desta terça-feira (24), o 6º Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos de Enfermagem. O evento é destinado de forma exclusiva a representantes da categoria que atuam como Responsáveis Técnicos (RTs). As atividades serão também na quarta (25) e serão realizadas na Madalena, Zona Oeste do Recife.

O primeiro dia será marcado por palestras focadas em gestão, ética, saúde mental dos profissionais de enfermagem, além da importância da comunicação e de como essas práticas impactam em uma assistência segura à população.

Ainda nesta terça, será realizada a entrega do 2º Prêmio Catarina Ugiette, uma homenagem do Coren-PE aos RTs que possuem trabalhos e condutas profissionais que vêm se destacando nos últimos anos. Ao todo, serão homenageados 30 profissionais que atuam em unidades de todo o estado.

Já o segundo dia de atividades será composto por palestras voltadas a temas como o dimensionamento de pessoal e os impactos no dia a dia da enfermagem, além das consequências emocionais relacionadas ao avanço da inteligência artificial. O evento contará com RTs de todo o estado.

Segundo a coordenadora do DEFIS, Ivana Andrade, o encontro é fundamental para o fortalecimento do gerenciamento da assistência de Enfermagem.

“Esse evento constitui um espaço para a discussão de temas relevantes à prática profissional e para a atualização das legislações vigentes, visando aprimorar a atuação gerencial dos RTs. Além disso, contribui para assegurar respaldo técnico e jurídico aos profissionais da assistência, ao abordar condutas, diretrizes e documentos normativos essenciais para o exercício seguro, ético e qualificado da profissão”, ressalta.

Catarina Ugiette

Enfermeira-fiscal com mais de 25 anos de atuação, Catarina Ugiette foi uma profissional reconhecida por sua ética, escuta sensível e incansável dedicação à valorização da Enfermagem em Pernambuco.

Falecida em agosto do ano passado, ela participou de momentos cruciais, como a Comissão de Reformulação do Código de Ética. Sua trajetória é marcada pelo respeito aos profissionais, defesa da boa prática e pelo legado de humanidade que inspirou colegas e fortaleceu a profissão.

O Prêmio Catarina Ugiette reforça a importância de reconhecer aqueles que, assim como ela, dedicam suas vidas à proteção da Enfermagem, mantendo viva a chama da excelência e do respeito na categoria. É uma forma de perpetuar ensinamentos e motivar novas gerações a seguirem com a mesma coragem na defesa de boas práticas na profissão.

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