Coren-PE promove 1ª edição da Jornada Científica de Enfermagem Baseada em Evidências

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE), por meio do Sistema Educacional Lavoisier (SEL), promove nestas terça (12) e quarta-feira (13), no Auditório Brum, no Centro de Convenções, em Olinda, a 1ª edição da Jornada Científica de Enfermagem Baseada em Evidências (JENF). Durante os dois dias de evento, estudantes e profissionais da área vão debater temáticas referentes ao desenvolvimento da enfermagem científica, os impactos da tecnologia na profissão, as questões éticas, educação, entre outros assuntos. Ao todo, a 1ª JENF contará com sete palestras, além da apresentação de trabalhos científicos realizados por estudantes e profissionais da enfermagem.

“A nossa expectativa para a 1ª edição da JENF é muito positiva. Toda programação científica conta com temáticas atualizadas e imersas no contexto dos novos paradigmas profissionais, além do espaço de apresentação de produções científicas que será surpreendente para os participantes. Estimamos que, nesses dois dias de jornada, os profissionais possam agregar conhecimentos através de muito networking, discussões e contato com quem pesquisa e inova na ciência Enfermagem no estado de Pernambuco”, adiantou a Coordenadora do SEL, Drª Suzana Costa.

Pesquisas – Um dos objetivos da organização da 1ª JENF é estimular a atuação de estudantes e profissionais de enfermagem na elaboração de estudos e pesquisas científicas. Ao todo, mais de 40 trabalhos foram submetidos à avaliação da comissão científica da Jornada, grupo coordenado pela Conselheira do Coren-PE, Drª Aracele Cavalcanti, Mestre e Drª em Ciências da Saúde, que ainda como coordenadora da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando do Coren Pernambuco. Do total de trabalhos submetidos, 31 foram selecionados e serão apresentados durante o evento. As exposições ocorrerão no hall externo do Auditório Brum, na terça-feira (12), das 16h às 17h, e na quarta-feira (13), das 11h30 às 12h30.

Os trabalhos são focados em três eixos: “Avanços tecnológicos, práticas avançadas e inteligência artificial na assistência de Enfermagem”; “Dimensão ético, política e liderança nas práticas profissionais” e; “Formação, Educação e Gestão em Enfermagem no contexto da transculturalidade e cuidado sensível à diversidade humana”. Todas as pesquisas apresentadas durante a 1ª JENF serão publicadas em anuários de enfermagem.

Serviço:

1ª Jornada Científica de Enfermagem Baseada em Evidências do SEL/Coren-PE.

Dias: 12 e 13 de dezembro (terça e quarta-feira).

Hora: 9h às 17h

Local: Auditório Brum (Centro de Convenções, em Olinda).

