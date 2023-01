A- A+

Notícia Coren-PE promove mutirão de regularização cadastral Serviços como inscrição, renovação de carteira e solicitação de segunda via do registro serão oferecidos sem a necessidade de agendamento

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) promove, neste sábado (21), a 1ª edição do Mutirão de Regularização Cadastral deste ano. O objetivo da ação é atender, sem a necessidade de agendamento, os profissionais que precisam solicitar, com urgência, qualquer um dos serviços oferecidos pela autarquia que só podem ser realizados de maneira presencial. Serão distribuídas 100 fichas para serviços como primeira inscrição, renovação de carteira, solicitações para emissão de 2ª via do registro, de inscrição secundária e de transferência, além de cancelamento e suspensão da inscrição.

A inciativa ocorre exclusivamente na sede da instituição, na Avenida Conde da Boa Vista, nº 800, 9º andar, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. As fichas serão entregues entre às 8h e às 9h. Já o atendimento ocorre das 9h às 15h. A relação completa dos documentos necessários para a realização de cada um dos serviços está disponível no site www.coren-pe.gov.br.

Esta é a 7ª edição do Mutirão de Regularização Cadastral do Coren-PE. Em 2022, o Conselho realizou quatro ações, duas no Recife e outras duas em Caruaru, onde, ao todo, cerca de 500 profissionais conseguiram ter acesso aos serviços sem a necessidade de agendamento.

