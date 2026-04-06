A- A+

SAÚDE Coren-PE realiza mutirão para acelerar processos de fiscalização em hospitais Iniciativa do Fórum de Jiquiá busca resolver, em dois dias, irregularidades que poderiam levar até dez anos na Justiça Federal

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) promove, nos dias 6 e 8 de abril, um mutirão de conciliação para dar celeridade a processos de fiscalização em unidades de saúde públicas e privadas do estado.

A ação faz parte da 2ª Semana Nacional da Saúde e ocorre no Fórum Ministro Artur Marinho, no Jiquiá, Zona Oeste do Recife. Ao todo, 170 processos administrativos serão analisados em cinco mesas simultâneas de audiência.



O objetivo principal é sanar irregularidades recorrentes, como o déficit de profissionais de enfermagem, ausência de enfermeiros para supervisão e falta de protocolos assistenciais. Segundo o assessor jurídico do Coren-PE, Lucas Milano, a conciliação reduz drasticamente o tempo de espera por uma solução.

“Através da conciliação, nós conseguimos alcançar soluções em tempo reduzido, com protagonismo e participação ativa das partes e impactos positivos para o sistema como um todo. Um processo judicial pode durar, em média, até quatro anos, e, no caso de ações civis públicas envolvendo direitos coletivos, esse tempo pode ser ainda maior. Há processos vencidos pelo Conselho que se arrastaram por mais de uma década”, explica o assessor.

Mobilização Integrada

A participação do Coren-PE no Fórum do Jiquiá integra a programação da 2ª Semana Nacional da Saúde, que também promove ações diretas ao público no Fórum do Recife (Ilha Joana Bezerra).

Enquanto o Conselho de Enfermagem foca na regularização das unidades de saúde e na celeridade de processos de fiscalização, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) oferece, no mesmo período, serviços gratuitos como vacinação, exames de mamografia e oficinas de saúde preventiva para a população.

Segundo Lucas Milano, assessor jurídico do Coren-PE, o mutirão alcançou 85% de resolutividade na última edição. Pensando nisso, para a presidente em exercício do Coren-PE, Thaíse Torres, a mobilização é um marco para a categoria.

“Participar ativamente desta iniciativa é reafirmar nosso compromisso com a sociedade e com os mais de 160 mil profissionais de enfermagem de Pernambuco, ao unir esforços com o Poder Judiciário em favor de uma saúde segura e de qualidade para os usuários”, destaca a presidente.

Veja também