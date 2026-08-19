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Mobilização Coren-PE +Vida chega à 3ª edição com mobilização de profissionais e estudantes de enfermagem Ação será realizada nesta quinta-feira (20), na sede do Hemope, com o objetivo de incentivar a doação de sangue e reforçar os estoques da instituição

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) realiza, nesta quinta-feira (20), a 3ª edição do Coren-PE +Vida, iniciativa que busca mobilizar profissionais e estudantes de enfermagem em torno da doação voluntária de sangue.

Neste ano, a ação será realizada na sede da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), nas Graças, na Zona Norte do Recife.

Nas duas primeiras edições, mais de 100 voluntários participaram da mobilização, que surgiu justamente com o propósito de chamar a atenção para a importância da doação de sangue e contribuir para o abastecimento dos estoques do Hemope.

"Esta ação traz a oportunidade ímpar de doar ao próximo vida, através da doação de sangue e cadastro para doador de medula óssea, um ato bem além de altruísta, um gesto simbólico para desenvolver o hábito da empatia que salva vidas", ressalta Richardes Caúla, chefe da Assessoria de Planejamento e Qualidade do Coren-PE.

Presentes diariamente em diferentes pontos da rede de saúde, os estudantes e profissionais de enfermagem conhecem de perto a importância do sangue para pacientes que enfrentam cirurgias, acidentes, tratamentos e diversas outras situações que podem exigir transfusões.

Doar sangue salva

É importante ressaltar que a doação de sangue é um procedimento seguro e fundamental para manter os estoques dos hemocentros em níveis adequados.

Como o sangue coletado pode ser separado em diferentes componentes, uma única doação tem potencial para beneficiar até quatro pessoas.

Segundo a dirigente da instituição, o objetivo da ação é fazer com que o projeto gere uma corrente de solidariedade e incentive novos doadores a incorporarem esse gesto à rotina.



“Mais do que incentivar a doação, o Coren-PE +Vida busca estimular que cada profissional ou estudante (de enfermagem) se torne também um agente de conscientização, levando a mensagem para colegas, familiares e comunidades. Quem cuida de vidas pode ajudar a salvar ainda mais vidas”, destacou a presidente interina do Coren-PE, Thaíse Torres.

Serviço:

3ª edição do Coren-PE +Vida

Dia: 20 de agosto (quinta-feira)

Hora: 7h15 às 18h30

Local: Fundação Hemope - R. Joaquim Nabuco, 171 – Graças, Recife.

Público prioritário: profissionais e estudantes de enfermagem

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