Coren Pernambuco divulga programação da Semana da Enfermagem 2023; veja

A- A+

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) promoverá entre os dias 12 e 19 deste mêes, a Semana da Enfermagem 2023. Com o tema “Enfermagem: uma força para a saúde brasileira”, a programação vai ocorrer de forma descentralizada, com atividades realizadas em várias regiões do estado.

A abertura será nesta sexta-feira (12), no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Petrolina. A programação conta com a apresentação cultural do grupo Matingueiros e uma palestra com o presidente do Coren-PE, Gilmar Júnior, que vai abordar o tema central da Semana da Enfermagem.

Nos dias 15 e 16, a programação será focada na qualificação profissional. Durante esses dois dias, auxiliares, estudantes, técnicos e enfermeiros poderão participar de minicursos online. As atividades de educação e qualificação vão abordar temas como empreendedorismo, novas tecnologias na saúde, autonomia profissional e aspectos ético-legais. Ao todo, serão sete minicursos gratuitos e as inscrições podem ser feitas através do site do Coren-PE.

Já no dia 17 maio, o Agreste receberá a primeira edição do Encontro dos Profissionais de Enfermagem do Agreste Meridional. O evento será realizado no Serviço Social do Comércio (Sesc) de Garanhuns e vai abordar temas importantes para a categoria como: “A consulta de enfermagem ginecológica com ênfase na saúde sexual e reprodutiva”; “O impacto da aparência profissional e sua importância no exercício da enfermagem” e; “A gestão da qualidade, segurança do paciente e suas intersecções com a legislação profissional em enfermagem”. As inscrições também são gratuitas e devem ser feitas no site do Coren-PE.

“A Semana de Enfermagem deste ano foi pensada de maneira colegiada pela comissão organizadora do evento e considerando as perspectivas do plenário. Neste sentido, e com o objetivo de aludir, exaltar e empoderar a enfermagem pernambucana, a proposta contará com momentos científicos, motivacionais, de premiação, palestras, momentos culturais e de interação social. A programação está baseada em uma perspectiva participativa e inclusiva, em formato híbrido”, frisou o conselheiro do Coren-PE e coordenador do evento, Gabriel Gomes.

Ainda segundo ele, juntos, os eventos previstos na programação devem alcançar mais de 3.600 participantes, entre estudantes e profissionais. “Nosso intuito é consagrar e elevar os padrões da enfermagem de Pernambuco, além de exaltar os feitos através da promoção de discussões e reflexões alinhadas com os temas emergentes da atualidade, balizadas pelo tema central e eixos norteadores”, completou.

A cerimônia de encerramento da Semana da Enfermagem 2023 vai ocorrer no dia 19, no Recife, com a terceira edição do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento, que reconhece os profissionais de enfermagem que mais se destacaram durante o ano. Ao todo, quatro profissionais serão premiados entre as categorias "assistência", "gestão" e "ensino". Eles foram indicados pelos próprios colegas de profissão e a escolha dos vencedores se dará por meio de votação popular, nas redes sociais do Conselho.

Além disso, o plenário do Coren Pernambuco vai premiar mais um enfermeiro ou técnico que tenha contribuído por meio de práticas focadas no desenvolvimento do campo da enfermagem no estado.

Ainda será realizada a entrega da Láurea Gleidson Monteiro dos Santos, condecoração que elenca personalidades que não integram o corpo de enfermagem, mas que atuam nas causas que contribuem para o desenvolvimento da profissão. A homenagem faz referência ao enfermeiro e mestre em educação, Gleidson Monteiro do Nascimento, dono de uma trajetória marcada por um legado pautado na ética, responsabilidade e construção de uma enfermagem científica em seus diversos âmbitos de atividade.

Veja também

Transporte Reino Unido terá sua primeira linha de ônibus autônomos