A- A+

Saúde Cores e nº de pessoas postadas em redes sociais podem indicar a depressão, diz estudo de Harvar Pessoas depressivas tendem a compartilhar fotos mais escuras, de paisagem e com menos personagens

De uma paisagem na praia, a um jantar com amigos, as redes sociais fazem parte do dia a dia de muitas pessoas que gostam de compartilhar esses momentos na internet. Um estudo, realizado pelas universidades de Harvard e Vermont, ambas nos Estados Unidos, descobriu que os padrões das fotos publicadas nas redes são capazes de revelar indicadores de depressão.

Especialistas estudaram o perfil de 166 pessoas na internet — 71 delas com histórico de depressão — e perceberam que as fotos podiam oferecer respostas sobre informações psicológicas de cada participante apenas fazendo perguntas simples, como: há pessoas presentes nas fotos? O cenário é na natureza ou dentro de casa? É noite ou dia?

Segundo os cientistas, pessoas que sofrem da condição compartilham fotos com tonalidades mais azuladas, escuras e cinzas em comparação às imagens postadas por outros indivíduos, além disso, eles costumam publicar fotos sozinhos ou com menos pessoas.

Eles também revelaram que pessoas mais deprimidas costumam usar menos filtros em suas imagens, mas quando os aplicam, são mais propensos a optar por cortinas em preto e branco. Paisagens, ou figuras também são mais compartilhadas do que fotos em grupo, ou de outras pessoas.

Veja também

Conflito no Oriente Médio Cresce risco de escalada regional por conflito entre Israel e Hamas