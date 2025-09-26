A- A+

REVITALIZAÇÃO "Cores no Centro": projeto vai revitalizar fachadas da Rua do Bom Jesus, no Recife Iniciativa vai beneficiar 16 imóveis no Bairro do Recife, com participação de moradores do entorno

A Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, centro da cidade, é considerada a 3ª mais bonita do mundo, segundo levantamento feito pela revista americana Architectural Digest. A partir da próxima quarta-feira (1º), ela passará por uma revitalização e pintura das fachadas de 16 imóveis. É o projeto ‘Cores no Centro’, da prefeitura, que foi divulgado na última quinta-feira (25).

A ação é coordenada pelo Gabinete do Centro do Recife (Recentro), com apoio da Emlurb e do Gabinete de Inovação Urbana. A seleção dos imóveis considerou critérios como a anuência dos proprietários, a aprovação dos projetos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e licenciamento pela Prefeitura do Recife. O bom ou regular estado de conservação foi determinante para permitir reformas simplificadas, como pintura e pequenos reparos.

“Cerca de vinte pessoas da Comunidade do Pilar foram capacitadas pela Tintas Coral e agora, na Rua do Bom Jesus, vamos entrar com uma ação de parceria entre a empresa e a Prefeitura do Recife, pintando 16 casas para garantir que a rua fique ainda mais bonita. Isso é o cuidado com o patrimônio, com a nossa cidade, e a valorização das pessoas do Recife”, afirmou o prefeito João Campos.

Ana Paula Vilaça, que é chefe do Gabinete do Centro, afirma que está feliz em poder dar início ao projeto que requalifica uma rua tão emblemática como a do Bom Jesus, que foi tombada pelo Iphan e reconhecida internacionalmente.

“Acreditamos que a ação vai ampliar a atratividade turística e cultural da área, reforçando a imagem da rua como cartão-postal da cidade, além de articular benefícios fiscais para os proprietários de imóveis por meio da Lei do Recentro”, comemorou.

A Coral é parceira na doação de tintas e na capacitação de cerca de 18 moradores da Comunidade do Pilar, que atuarão como auxiliares na execução dos serviços, unindo inclusão social e valorização do centro histórico.

Além da recuperação estética, o projeto articula benefícios fiscais para os proprietários, por meio da Lei do Recentro, e abre caminho para futuras adoções da Rua do Bom Jesus por parceiros privados, garantindo manutenção contínua do espaço.

O cronograma prevê início da preparação das fachadas em 1º de outubro (lavagem e manutenção) e início da pintura em 1º de novembro, com conclusão prevista até 15 de fevereiro de 2026, antes do Carnaval.

Com informações da assessoria

Veja também