REVITALIZAÇÃO

"Cores no Centro": projeto vai revitalizar fachadas da Rua do Bom Jesus, no Recife

Iniciativa vai beneficiar 16 imóveis no Bairro do Recife, com participação de moradores do entorno

Rua do Bom JesusRua do Bom Jesus - Foto: Marcos Pastich/Prefeitura do Recife

A Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, centro da cidade, é considerada a 3ª mais bonita do mundo, segundo levantamento feito pela revista americana Architectural Digest. A partir da próxima quarta-feira (1º), ela passará por uma revitalização e pintura das fachadas de 16 imóveis. É o projeto ‘Cores no Centro’, da prefeitura, que foi divulgado na última quinta-feira (25).

A ação é coordenada pelo Gabinete do Centro do Recife (Recentro), com apoio da Emlurb e do Gabinete de Inovação Urbana. A seleção dos imóveis considerou critérios como a anuência dos proprietários, a aprovação dos projetos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e licenciamento pela Prefeitura do Recife. O bom ou regular estado de conservação foi determinante para permitir reformas simplificadas, como pintura e pequenos reparos.

“Cerca de vinte pessoas da Comunidade do Pilar foram capacitadas pela Tintas Coral e agora, na Rua do Bom Jesus, vamos entrar com uma ação de parceria entre a empresa e a Prefeitura do Recife, pintando 16 casas para garantir que a rua fique ainda mais bonita. Isso é o cuidado com o patrimônio, com a nossa cidade, e a valorização das pessoas do Recife”, afirmou o prefeito João Campos.

Ana Paula Vilaça, que é chefe do Gabinete do Centro, afirma que está feliz em poder dar início ao projeto que requalifica uma rua tão emblemática como a do Bom Jesus, que foi tombada pelo Iphan e reconhecida internacionalmente.

“Acreditamos que a ação vai ampliar a atratividade turística e cultural da área, reforçando a imagem da rua como cartão-postal da cidade, além de articular benefícios fiscais para os proprietários de imóveis por meio da Lei do Recentro”, comemorou.

A Coral é parceira na doação de tintas e na capacitação de cerca de 18 moradores da Comunidade do Pilar, que atuarão como auxiliares na execução dos serviços, unindo inclusão social e valorização do centro histórico.

Além da recuperação estética, o projeto articula benefícios fiscais para os proprietários, por meio da Lei do Recentro, e abre caminho para futuras adoções da Rua do Bom Jesus por parceiros privados, garantindo manutenção contínua do espaço.

O cronograma prevê início da preparação das fachadas em 1º de outubro (lavagem e manutenção) e início da pintura em 1º de novembro, com conclusão prevista até 15 de fevereiro de 2026, antes do Carnaval.

Com informações da assessoria

