Revitalização "Cores no Centro": começa vistoria em imóveis da Rua do Bom Jesus que terão fachadas revitalizadas Projeto desenvolvido pela Prefeitura do Recife deve revitalizar 15 imóveis da via no Bairro do Recife

Quinze prédios históricos localizados na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, receberão uma revitalização em suas fachadas com o projeto “Cores no Centro”, promovido pela Prefeitura do Recife e coordenado pelo Gabinete de Centro do Recife.

Os imóveis passaram por uma vistoria técnica na manhã dessa quarta-feira (1º). O momento contou com a presença de profissionais das equipes do Recentro, da Emlurb e do Gabinete de Inovação Urbana do município.

A visita integrada avaliou as condições específicas de cada prédio e elencou alguns critérios para a reforma dos imóveis, como as condições de risco, de estado de conservação e do nível de intervenção necessária.

Visita técnica de profissionais da Prefeitura do Recife realiza vistoria nos prédios históricos da Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, que receberão reformas simplificadas. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A previsão é que as lavagens comecem na próxima semana e durem um mês e meio.

Após a conclusão dessa etapa do serviço, o processo de pintura deve ter início em novembro.

Segundo a secretária do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, "a ideia é que o trabalho dure em torno de 4 a 5 meses e seja entregue antes do Carnaval".

Ana Paula Vilaça, secretária do Gabinete de Centro do Prefeitura do Recife. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A gestora da pasta também explicou como se deu o início da etapa de visita técnica. De acordo com Vilaça, todos os prédios que compõem o projeto passaram por uma série de licenciamentos para terem as reformas aprovadas.

"A gente já está aqui em campo com toda a parte de mobilização e de preparo para iniciar a lavagem dos 16 imóveis que são serão objeto dessa intervenção. A intervenção consiste, primeiramente, a gente avaliou o grau de risco de edificação junto com a Defesa Civil", disse.

Projeto

O "Cores do Centro" determinou que as reformas serão realizadas somente em imóveis com estado de conservação bom ou regular.

"Esses projetos foram licenciados pelo órgão de patrimônio da Prefeitura do Recife e pelo Iphan . A partir daí a gente mobilizou as equipes da Prefeitura, do Gabinete de Inovação Urbana e da Emlurb para que a gente dê início às fases de preparo dos imóveis, de lavagem e início das pinturas", afirmou.



Também foi promovido o levantamento de material e de quantitativos para as tintas da Coral, que é parceira do projeto.



Em relação aos outros imóveis da Rua do Bom Jesus, a secretária contou que o projeto promove uma reforma simplificada nos prédios, ou seja, serão restaurações pontuais.

Em casos de reparos maiores, existe a necessidade da anuência dos proprietários e a aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).



"Os imóveis que estavam em um estado de conservação pior não puderam ser enquadrados nesse projeto. A gente alinhou com os proprietários para que eles fizessem essas melhorias e em seguida a gente executasse", completou Ana Paula Vilaça.

