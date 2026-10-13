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Saúde Cores que Cuidam: evento que une Outubro Rosa e Novembro Azul arrecada doações para o HCP Evento reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer na próxima terça-feira (20)

Com o conceito “Em um único evento, a favor da vida”, o evento Cores que Cuidam unirá as campanhas do Outubro Rosa e do Novembro Azul na próxima terça-feira (20) para reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do apoio a quem enfrenta o câncer.

O momento ocorrerá no Novotel Recife Marina, no bairro de São José, na área central da capital pernambucana, que será palco de uma noite de solidariedade, encontros e celebração.

Idealizado por Maciel Flores, o evento beneficente reunirá empresários, formadores de opinião, parceiros e convidados em torno de uma causa que merece atenção durante todo o ano: a prevenção e o enfrentamento ao câncer.

As doações arrecadadas durante o evento serão destinadas ao Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), contribuindo para a reforma do Centro de Imagem da unidade de saúde para o fortalecimento da estrutura de atendimento e diagnóstico de uma das principais instituições de referência no tratamento oncológico em Pernambuco.

A programação também será marcada por homenagens a duas personalidades que representam trajetórias de dedicação e compromisso.

Serão homenageados o superintendente-geral do HCP, Sidney Batista Neves, e a empresária pernambucana, homenageada e madrinha do evento, Paula Belo.

Serviço - Cores que cuidam

Data: 20 de outubro (terça-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Novotel Recife Marina (R. Santa Rita, Pier 46 - São José, Recife - PE, 50020-455)

Aquisição de ingressos: pelo Instagram

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