Internacional
Corina Machado afirma que seu retorno se estabilizaria na Venezuela após terremotos
Líder da oposição exilada deixou o país clandestinamente em dezembro e, na segunda-feira (29), acusou o governo de Delcy Rodríguez de fechar o espaço aéreo para impedir seu retorno
A líder da oposição exilada, María Corina Machado, afirmou nesta sexta-feira (3) que seu retorno à Venezuela seria um fator de estabilização após os terremotos de 24 de junho e declarou que o país enfrentou um "Estado falido".
Machado deixou o país clandestinamente em dezembro e, na segunda-feira, acusou o governo de Delcy Rodríguez de fechar o espaço aéreo para impedir seu retorno.
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"Após a tragédia de 24 de junho, minha presença traz estabilidade; faz parte das forças organizadoras de que o país precisa", declarou nesta sexta-feira em uma videoconferência com correspondentes estrangeiros.