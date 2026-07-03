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Internacional

Corina Machado afirma que seu retorno se estabilizaria na Venezuela após terremotos

Líder da oposição exilada deixou o país clandestinamente em dezembro e, na segunda-feira (29), acusou o governo de Delcy Rodríguez de fechar o espaço aéreo para impedir seu retorno

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A líder da oposição venezuelana, Maria Corina MachadoA líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado - Foto: Oliver Contreras / AFP

A líder da oposição exilada, María Corina Machado, afirmou nesta sexta-feira (3) que seu retorno à Venezuela seria um fator de estabilização após os terremotos de 24 de junho e declarou que o país enfrentou um "Estado falido".

Machado deixou o país clandestinamente em dezembro e, na segunda-feira, acusou o governo de Delcy Rodríguez de fechar o espaço aéreo para impedir seu retorno.

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"Após a tragédia de 24 de junho, minha presença traz estabilidade; faz parte das forças organizadoras de que o país precisa", declarou nesta sexta-feira em uma videoconferência com correspondentes estrangeiros.

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