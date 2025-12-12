Sex, 12 de Dezembro

VENEZUELA

Corina Machado apoia maior pressão para que 'Maduro entenda que deve sair'

Machado denunciou como fraudulenta a reeleição de Maduro no pleito de julho de 2024

O presidente da Venezuela, Nicolás MaduroO presidente da Venezuela, Nicolás Maduro - Foto: Juan Barreto / AFP

A líder opositora venezuelana María Corina Machado, ganhadora do Nobel da Paz 2025, disse que apoia maior pressão sobre o presidente Nicolás Maduro para que ele "entenda" que deve deixar o poder, segundo trechos de uma entrevista à emissora americana CBS difundidos nesta sexta-feira (12).

Corina Machado denunciou como fraudulenta a reeleição de Maduro no pleito de julho de 2024, que garante ter sido vencido por seu candidato, Edmundo González Urrutia.

Leia também

• Aeronaves dos EUA voaram perto da Venezuela nas últimas semanas

• Sindicatos da Venezuela denunciam "detenção ilegal" de mais de 180 trabalhadores

• Venezuela diz que EUA suspendeu 'unilateralmente' voo de migrantes deportados

"Apoiarei que haja mais e mais pressão até que Maduro entenda que deve sair, que seu tempo acabou", disse a opositora após ser perguntada se apoiaria uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela.

