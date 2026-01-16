A- A+

política Corina Machado diz que Venezuela já iniciou transição e Delcy cumpre "ordens" dos EUA A prioridade neste "processo complexo" é a libertação dos presos políticos, disse a líder opositora

A Venezuela já iniciou "uma verdadeira transição para a democracia" com a ajuda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é quem dá as "ordens" à presidente interina Delcy Rodríguez, declarou a líder opositora María Corina Machado nesta sexta-feira (16).

A prioridade neste "processo complexo" é a libertação dos presos políticos, disse Corina Machado após ser recebida por Trump na quinta-feira.

Em sua primeira entrevista coletiva após entregar sua medalha do Prêmio Nobel da Paz a Trump, Corina Machado se esforçou para passar a imagem de que tem interlocução direta com o mandatário, embora o inquilino da Casa Branca priorize claramente a estabilidade no país sul-americano e o petróleo.

O diretor da Agência Central de Inteligência americana (CIA), John Ratcliffe, se reuniu com Delcy, a herdeira provisória do presidente deposto Nicolás Maduro, na quinta-feira, para "melhorar as relações de trabalho".

Corina Machado assegurou ficar feliz com essas reuniões. Segundo ela, Delcy, "sem dúvida, tem informação que deve ser de alto valor para o diretor da CIA".

"Ela não está confortável. Ela está cumprindo ordens porque, afinal, se algo ficou demonstrado em 3 de janeiro é que tinha que haver uma ameaça real", declarou, em alusão ao ataque com o qual os Estados Unidos depuseram o presidente Nicolás Maduro, agora preso em Nova York.

"Quero garantir ao povo venezuelano que a Venezuela será livre, e que isso será conseguido com o apoio dos Estados Unidos e do presidente Donald Trump", frisou.

"Isso não tem nada a ver com uma tensão ou uma decisão [do presidente Trump] entre Delcy Rodríguez e eu. Isso é sobre um cartel e a justiça", acrescentou.

Trump declarou depois que continuará o diálogo com a líder opositora. "Acho que é uma mulher educada, e voltaremos a nos falar", disse ele aos jornalistas.

Em paralelo, um novo voo com 231 venezuelanos deportados pelos Estados Unidos aterrissou nesta sexta-feira no aeroporto que serve Caracas, o primeiro após a incursão militar americana.



"Obrigado a desmantelar a si mesmo"

"O regime está obrigado a desmantelar a si mesmo [...] e isso requer que os prisioneiros políticos sejam libertados", explicou Corina Machado.

O destino desses opositores, que foram às ruas maciçamente em 2024 para protestar contra as eleições que o governo declarou legítimas, é a principal preocupação, confessou Corina Machado, ao assegurar que, após meses na clandestinidade, aprecia agora especialmente "dormir, poder abrir uma janela".

"Voltarei à Venezuela assim que possível", prometeu. "Mas não sou só eu, são milhões de venezuelanos", acrescentou.

Trump reviveu a chamada "Doutrina Monroe", em alusão à pretensão dos Estados Unidos de controlar estritamente os destinos da América Latina e do Caribe, tanto de ingerências "externas", com a crescente presença chinesa e os movimentos de Irã e Rússia na região, quanto do que ele considera uma falta de colaboração de alguns países para sua luta contra a imigração irregular e o tráfico de drogas.

Corina Machado lembrou que o seu país já contava com presença da Rússia, de militares cubanos e do Irã há anos.

A opositora indicou que sentiu, da parte de Trump, "um enorme respeito pelo povo da Venezuela".

"Senti que o tempo passava, que podíamos conversar sobre todos os assuntos com absoluta honestidade e franqueza", acrescentou.

