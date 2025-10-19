Dom, 19 de Outubro

ROUBO

Coroa da imperatriz Eugênia é encontrada danificada perto do Museu do Louvre

A joia do século XIX, que pertencia à esposa de Napoleão III, é composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas

Coroa da imperatriz EugêniaCoroa da imperatriz Eugênia - Foto: Stephane de Sakutin/AFP

A coroa de diamantes e esmeraldas da imperatriz Eugênia, uma das peças roubadas do Museu do Louvre neste domingo (19), foi encontrada danificada nas proximidades do museu em Paris, informou à AFP uma fonte próxima à investigação.

A joia do século XIX, que pertencia à esposa de Napoleão III, é composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas, segundo descrição publicada pelo próprio Louvre.

A coroa integra o conjunto das Joias da Coroa Francesa, expostas na Galeria de Apolo, de onde vários objetos de grande valor foram roubados na manhã de domingo.

O ataque ocorreu por volta das 9h30 (horário local), no momento em que o museu abria ao público. Os assaltantes teriam acessado o prédio pelo cais do Sena, área onde há obras em andamento, e usado um elevador de carga para chegar diretamente à galeria.

Segundo informações do jornal Le Parisien, os criminosos quebraram vitrines com pequenas motosserras, levaram as joias e fugiram em uma motocicleta TMax em direção à rodovia A6.

 

